Παναθηναϊκός: Το «πέσιμο» του Νογκές στον Σίμτσακ και η φραστική επίθεση αξιωματούχου της Βαλένθια στον βοηθό του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τη φιλοξενία της Βαλένθια στη Roig Arena, στο game 2 των ομάδων για τα πλέι οφ της Euroleague. χαρακτηρίζοντάς την ως τη χειρότερη που έχει βιώσει σε ευρωπαϊκό γήπεδο.

Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει λόγο για αναίτιες επιθέσεις παικτών και ιθυνόντων της Βαλένθια σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μετά τη λήξη του αγώνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο αθλητής της Ισπανικής ομάδας, Ισαάκ Νογκές κινήθηκε -αναίτια- με επιθετικό τρόπο προς τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, Βασίλη Σίμτσακ, τη στιγμή που εκείνος είχε κινηθεί προς την πλευρά των φίλων του “τριφυλλιού” για να τους χαιρετήσει μετά το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι “πράσινοι”, ο παίκτης προφανώς ήθελε αναίτια να προκαλέσει και να δημιουργήσει επεισόδια. Για τον ίδιο παίκτη της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει ότι πήγε με επιθετικές διαθέσεις και κατά του Κέντρικ Ναν.

Στο ίδιο video -που δημοσιεύθηκε στο Instagram από την άλλοτε μπασκετμπολίστρια και νυν δημοσιογράφο Αμάγια Βαλντεμόρο- φαίνεται και ένας αξιωματούχος της Βαλένθια να επιτίθεται φραστικά στον Βασίλη Σίμτσακ.