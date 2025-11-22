Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1: Οι «βιόλα» πήραν αποτέλεσμα κόντρα στη «γηραιά κυρία» πριν την ΑΕΚ

Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Φιορεντίνα, καθώς η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 1-1 για την 12η αγωνιστική της Serie A.

Ο Κόστιτς έδωσε το προβάδισμα στη Γιουβέντους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό δεν έδωσε ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Σπαλέτι, αλλά στη Φιορεντίνα, καθώς οι βιόλα στο 48′ με τον Μαντράγκορα ισοφάρισαν την αναμέτρηση.

Η Φιορεντίνα παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Serie A, παρά το πολύ καλό αποτέλεσμα κόντρα στη Γιουβέντους και αναμένει την ΑΕΚ για το παιχνίδι του Conference League (27/11/25, 22:00, Newsit.gr, ANT1, Cosmote Sport 5) . Στην Ευρώπη οι Ιταλοί παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα έχοντας 6 βαθμούς σε τρεις αγώνες.

Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 6η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με 20 βαθμούς.