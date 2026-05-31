Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το καπέλο στον Μαρκίνιος για την αγκαλιά στον Γκάμπριελ: «Σπουδαία στιγμή για το άθλημα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είδε από κοντά τον τελικό του Champions League και με ανάρτηση στα social media στάθηκε στην σπουδαία κίνηση του Μαρκίνιος να αγκαλιάσει τον Γκάμπριελ μετά το άστοχο πέναλτι που χάρισε το τρόπαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μαρκίνιος παρότι όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν για να πανηγυρίσουν, αποφάσισε να σταθεί δίπλα στον συμπατριώτη του για να τον παρηγορήσει σε μία πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς ήταν ο μοιραίος του τελικού για την Άρσεναλ. Η αγκαλιά των δύο αποτελεί δεδομένα την κορυφαία στιγμή του τελικού του Champions League, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να κάνει story στο instagram για να «βγάλει το καπέλο» στον Βραζιλιάνο.

Por cierto: el gesto de Marquinhos es puro fútbol. Aquí me ha ganado para siempre. Capitán absoluto, habiendo ganado, ir corriendo hacia tu compatriota que ha fallado el último penalti.



TOP. pic.twitter.com/dAsR0krEgH — Adrià Jiménez Muñoz (@adriaJM8) May 30, 2026

«Μια σπουδαία ποδοσφαιρική σκηνή στον χθεσινό τελικό του Champions League: Αφού ο Γκάμπριελ έχασε το πέναλτι για την Άρσεναλ, ενώ όλοι οι παίκτες της Παρί έτρεξαν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν τη νίκη τους, ο αρχηγός της Παρί, Μαρκίνιος, επέλεξε διαφορετικό δρόμο.

Αντί να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς, πηγαίνει κατευθείαν στον Γκάμπριελ για να τον παρηγορήσει, δείχνοντας στον κόσμο τι σημαίνει αληθινή ηγεσία και αθλητικό πνεύμα. Τι σπουδαία στιγμή για το άθλημά μας», έγραψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ανάρτησή του.