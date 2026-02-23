Φιορεντίνα – Πίζα 1-0: Ο Μόιζε Κεν έδωσε βαθμολογική ανάσα στους «βιόλα»

Σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλει για παραμονή στη Serie A, πανηγύρισε η Φιορεντίνα, επικρατώντας με 1-0 της Πίζα, για την 26η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.
Χάρη σε γκολ του Μόιζε Κεν, η Φιορεντίνα πήρε τη νίκη στο “Αρτέμιο Φράνκι” κόντρα στην εκ των ουραγών της Serie A και “έπιασαν” τις Κρεμονέζε και Λέτσε στην κατάταξη, ενώ -έστω και στην ισοβαθμία- βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Αποτελέσματα και σκόρερ της 26ης αγωνιστικής
Σασουόλο-Βερόνα 3-0
(40′ Πιναμόντι, 44′, 62′ Μπεράρντι)
Γιουβέντους-Κόμο 0-2
(11′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)
Λέτσε-Ίντερ 0-2
(75′ Μχιταριάν, 82′ Ακάντζι)
Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0
Τζένοα-Τορίνο 3-0
(21′ Κάφι, 40′ Εκουμπάν, 83′ Μεσάιας)
Αταλάντα-Νάπολι 2-1
(61′ Πάσαλιτς, 81′ Σάμαρτζιτς – 18′ Μπεουκεμά)
Μίλαν-Πάρμα 0-1
(80′ Τρόιλο)
Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0
(59′ Κριστάντε, 77′ Εντίκα, 86′ Πισίλι)
Φιορεντίνα-Πίζα 1-0
(13΄ Κεν)