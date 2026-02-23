Φιορεντίνα – Πίζα 1-0: Ο Μόιζε Κεν έδωσε βαθμολογική ανάσα στους «βιόλα»

Σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλει για παραμονή στη Serie A, πανηγύρισε η Φιορεντίνα, επικρατώντας με 1-0 της Πίζα, για την 26η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Χάρη σε γκολ του Μόιζε Κεν, η Φιορεντίνα πήρε τη νίκη στο “Αρτέμιο Φράνκι” κόντρα στην εκ των ουραγών της Serie A και “έπιασαν” τις Κρεμονέζε και Λέτσε στην κατάταξη, ενώ -έστω και στην ισοβαθμία- βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 26ης αγωνιστικής

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

(40′ Πιναμόντι, 44′, 62′ Μπεράρντι)

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

(11′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)

Λέτσε-Ίντερ 0-2

(75′ Μχιταριάν, 82′ Ακάντζι)

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Τζένοα-Τορίνο 3-0

(21′ Κάφι, 40′ Εκουμπάν, 83′ Μεσάιας)

Αταλάντα-Νάπολι 2-1

(61′ Πάσαλιτς, 81′ Σάμαρτζιτς – 18′ Μπεουκεμά)

Μίλαν-Πάρμα 0-1

(80′ Τρόιλο)

Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0

(59′ Κριστάντε, 77′ Εντίκα, 86′ Πισίλι)

Φιορεντίνα-Πίζα 1-0

(13΄ Κεν)