GBL: Οι διαιτητές στα Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρης και Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής της GBL, στην οποία ξεχωρίζουν τα Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρης και Πανιώνιος – Ολυμπιακός.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην GBL, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, η ΚΕΔ της ΕΟΚ όρισε τους Πουρσανίδη, Καρπάνο και Σκανδαλάκη, ενώ στο Πανιώνιος – Ολυμπιακός διαιτητές θα είναι οι Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης και Μηλαπίδης.

Στο Telekom Center δε, για το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην 21η αγωνιστική της GBL, θα βρεθεί η διαιτητική τριάδα των Τηγάνη, Πιτσίλκα και Τεφτίκη.

Οι διαιτητές στα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Αγ. Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Betsson Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)

PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Καλλιθέας 12.45 Κολοσσός Η Hotels Collection-Ηρακλής Παπαπέτρου-Μαρινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)

Μ. Λιούγκας 13.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Ηπιώτης)

Telekom Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)