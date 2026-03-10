GBL: Στόχος οι 14 ομάδες τη σεζόν 2026/27 με πιθανότητα παραχώρησης wild card

Η GBL έχει αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό την αύξηση των ομάδων σε 14 για την ερχόμενη σεζόν και η γενική συνέλευση πήρε μία απόφαση για wild card για να διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον στόχο της.

Στο παρελθόν πολλές ομάδες που έχουν κερδίσει αγωνιστικά την άνοδο στην GBL από την Elite League δεν έχουν καταφέρει να παίξουν στην πρώτη κατηγορία, λόγω οικονομικών προβλημάτων, γι’ αυτό και η γενική συνέλευση αποφάσισε να δοθεί wild card στην περίπτωση που δεν μπορέσει να αγωνιστεί ομάδα που κέρδισε αγωνιστικά την άνοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν κάποια από τις ομάδες που κερδίσει την άνοδο δεν πληροί τις προδιαγραφές για να αγωνιστεί, τότε όσες επιθυμούν, μαζί με αυτήν που υποβιβαστεί τη φετινή σεζόν, θα μπορούν να αιτηθούν wild card.

Τα αιτήματα των ομάδων θα αξιολογηθούν από μία πενταμελή επιτροπή, η οποία θα βγάλει την απόφαση για το ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στην GBL της σεζόν 2026/27.