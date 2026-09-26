Γεωργία – Ελλάδα 0-3: «Περίπατος» στην Τιφλίδα για την Εθνική Ελπίδων

Σοβαρή και πειθαρχημένη, η Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Γεωργία, εκμεταλλεύτηκε το καλό της πρώτο 20λεπτο, όταν πέτυχε δύο γκολ και έφυγε νικήτρια με 3-0 από την Τιφλίδα, παραμένοντας σε τροχιά πρόκρισης στα τελικά του Euro, είτε απευθείας είτε μέσω play offs.

Η Εθνική Ελπίδων άνοιξε το σκορ μόλις στο 5′, όταν με εξαιρετική κάθετη πάσα ο Γκούμας βρήκε τον Άλεν που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και σκόραρε με δυνατό σουτ. Στο 13′ σε σουτ του Μπακούλα εκτός περιοχής, η μπάλα ξεγέλασε τον Γεωργιανό τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα του για το 0-2. Στο 43′ ο Μοναστηρλής πραγματοποίησε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση σε κεφάλια και σουτ από κοντά των Μπούκια, Αμιασουλασβίλι αντίστοιχα.

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Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (51′) η Ελλάδα παραλίγο να κάνει τρία τα τέρματά της, όταν ο Πνευμονίδης βρήκε με ωραία σέντρα τον Άλεν που κινήθηκε σαν σέντερ φορ αλλά πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπερουασβίλι. Στο 57′ η Εθνική είχε μία ακόμη πολύ καλή ευκαιρία με τον Παπακανέλο να σουτάρει ελάχιστα άουτ από το ύψος του πέναλτι.

Στο 65′ η Ελλάδα “κλείδωσε” τη νίκη, όταν το σουτ του Παπακανέλου κόντραρε σε αμυντικό της Γεωργίας, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Πνευμονίδης πήρε την “επαναφορά”, προσποιήθηκε ωραία και πλάσαρε για το 3-0. Στο 80′ ο Αποστολάκης είχε ωραίο σουτ από το ημικύκλιο που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Εθνική Ελπίδων πήρε την πρώτη νίκη της στην τελευταία τριάδα αγώνων και συνεχίζει να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στα τελικά του EURO U21 στην Σερβία κι την Αλβανία, ως πρώτη αν χάσει βαθμό ή βαθμούς η ισόβαθμή της Γερμανία, ή ως καλύτερη δεύτερη σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των άλλων διεκδικητριών Ιταλίας, Φινλανδίας. Βεβαίως υπάρχει πάντα και ο τρίτος δρόμος, αυτός των play offs.

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Οι συνθέσεις των ομάδων

Γεωργία (Τζόρτζ Αδαμία): Μπερουασβίλι, Τσετσκαλάντζε (82′ Τσουπινίντζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανίντζε, Μπασιλάτζε, Νταντιάνι, Λορντιπανίτζε (82′ Κβαρατσκέλια), Τζαπαρίντζε (73′ Ρομπακίτζε), Ντεισάτζε (62′ Τσικοβάνι), Σάλια (73′ Πεκρισβίλι).

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κουτσογούλας (46′ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (26′ Αλμύρας), Μπακούλας (63′ Αποστολάκης), Γκούμας (73′ Μπρέγκου), Μύθου (73′ Θεοδοσουλάκης), Παπακανέλλος, Πνευμονίδης.