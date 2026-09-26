Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Όσμαν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή τους 8 πόντους
Βολές για τον Όσμαν
5ο ομαδικό φάουλ και για τον Παναθηναϊκό
Βολές για τον Λεσόρ
Έφτασε τα 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ
5:33 για το τέλος του πρώτου δεκαλέτου
Βολές ο Μήτογλου
Βολές για τον Φρανσίσκο
8:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Φάουλ και βολές για τον Όσμαν
Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τους Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Χουγκάζ και Αλεξάντερ
O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου
Θα ακούσουμε τον Εθνικό ύμνο και στη συνέχεια θα έχουμε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Παρόντες όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν θα αγωνιστούν, ώστε να παρακολουθήσουν τους συμπαίκτες τους
Οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας θα διευθύνουν τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup
Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας
ΠΑΟΚ (Τρινκέρι): Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης
Οι 12άδες των δυο ομάδων...
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡέιΚουαν Γκρέι, τον Νάσο Μπαζίνα, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, και τον Κλίφορντ Ομορούγι, που έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Επιστρέφει στη δράση ο Μπριν Ταϊρί
Οι “πράσινοι” δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ