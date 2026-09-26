Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής (27.09.2026, 20:00)
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ημιτελικός Super Cup
Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» - Περιστέρι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

21:19 | 26.09.2026

Ο Όσμαν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή τους 8 πόντους

21:18 | 26.09.2026
8-17 μπροστά ο ΠΑΟΚ
21:18 | 26.09.2026

Βολές για τον Όσμαν

21:17 | 26.09.2026

5ο ομαδικό φάουλ και για τον Παναθηναϊκό

21:17 | 26.09.2026
21:17 | 26.09.2026
21:17 | 26.09.2026
8-15 με 1/2 βολές του Γάλλου
21:16 | 26.09.2026

Βολές για τον Λεσόρ

21:16 | 26.09.2026

Έφτασε τα 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ

21:15 | 26.09.2026
7-15 με τον Όσμαν
21:13 | 26.09.2026

5:33 για το τέλος του πρώτου δεκαλέτου

21:11 | 26.09.2026
7-13 με κάρφωμα του Γιαμπουσέλε από ασίστ του Φρανσίσκο
21:11 | 26.09.2026
5-13 ο Φόστερ και τάιμ άουτ
21:09 | 26.09.2026
5-10 με κάρφωμα του Αλεξάντερ
21:09 | 26.09.2026
5-8 ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ
21:07 | 26.09.2026
5-7 με τον Όσμαν και θα εκτελέσει και μια βολή
21:07 | 26.09.2026
5-5 ο Αλεξάντερ από ασίστ του Όσμαν
21:06 | 26.09.2026
5-3 μπροστά ο Παναθηναϊκός
21:06 | 26.09.2026

Βολές ο Μήτογλου

21:05 | 26.09.2026
4-3 ο Αλεξάντερ από τρομερή ασίστ του Καλάθη
21:05 | 26.09.2026
4-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός με τις βολές του Φρανσίσκο
21:05 | 26.09.2026

Βολές για τον Φρανσίσκο

21:04 | 26.09.2026

8:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:04 | 26.09.2026
2-1 ο Καλαϊτζάκης από ασίστ του Φρανσίσκο
21:03 | 26.09.2026
0-1 με 1/2 βολές από τον Όσμαν
21:02 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Όσμαν

20:55 | 26.09.2026
Ξεκίνησε ο ημιτελικός
20:55 | 26.09.2026

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τους Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Χουγκάζ και Αλεξάντερ

20:53 | 26.09.2026

O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου

20:53 | 26.09.2026

Θα ακούσουμε τον Εθνικό ύμνο και στη συνέχεια θα έχουμε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

20:51 | 26.09.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

20:51 | 26.09.2026

Παρόντες όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν θα αγωνιστούν, ώστε να παρακολουθήσουν τους συμπαίκτες τους

20:50 | 26.09.2026

Οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας θα διευθύνουν τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup

20:50 | 26.09.2026

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας

ΠΑΟΚ (Τρινκέρι): Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης

20:50 | 26.09.2026

Οι 12άδες των δυο ομάδων...

20:49 | 26.09.2026

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡέιΚουαν Γκρέι, τον Νάσο Μπαζίνα, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, και τον Κλίφορντ Ομορούγι, που έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Επιστρέφει στη δράση ο Μπριν Ταϊρί

20:49 | 26.09.2026

Οι “πράσινοι” δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ

20:47 | 26.09.2026

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

20:47 | 26.09.2026

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής (27.09.2026, 20:00), μιας και νωρίτερα επικράτησε της ΑΕΚ

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Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ

20:47 | 26.09.2026
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