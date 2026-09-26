Μπαρτζώκας: Το «μη αναμενόμενα τόσο κακό» για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τα συλλυπητήρια για Σούλη Μαρκόπουλο

O Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον αυριανό (27.09.2026, 20:00) τελικό από το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης και στάθηκε στην απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου την οποία χαρακτήρισε πολύ σημαντική, ενώ αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του στο ματς με την Ένωση.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την απουσία κόσμου στις εξέδρες. Με δόση χιούμορ, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε πως θα ήθελε να υπάρχει κόσμος για να μην ακούγονται όσα λέει στον πάγκο.

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Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

“Μια αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ που θρηνεί την απώλειά του και είναι πολύ σημαντική.

Το παιχνίδι ήτανε από την πλευρά μας, μη αναμενόμενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη εκ των οποίων τα περισσότερα είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, δεν είναι βήματα ή λάθη που πετάς την μπάλα έξω. Τους δίνεις και transition. Είναι κάτι που προσωπικά δεν με αφήνει ευχαριστημένο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες ή κάποιοι παίκτες.

Και οι δικαιολογία ότι δεν είχαμε κάνει προπόνηση και ότι παίζουμε ξανά αύριο και ξαναπαίζουμε την Τρίτη και λοιπά, δυστυχώς πρέπει να παύσει γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτήν πρέπει να προσαρμοστούμε. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ και καλή τύχη”.

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Για τους στόχους της φετινής χρονιάς και τον τρόπο παιχνιδιού: “Πήραμε παίκτες που έχουν ικανότητα στον υψηλό ρυθμό. Δεύτερον το να είμαστε τόσο καλοί στο 5 εναντίον 5 όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, απαιτεί μεγάλη ομοιογένεια και συνεκτικότητα μεταξύ των παικτών που αυτή τη στιγμή επειδή φύγανε πέντε βασικοί παίκτες τα τελευταία χρόνια προφανώς η μαθηματική σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή. Εφόσον λείπουν πέντε παίκτες που ήταν στον κορμό της ομάδας και έχουν μπει καινούργιοι στις θέσεις τους, πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ. Όχι τελείως, αλλά ίσως να το αλλάξουμε στο πιο γρήγορο. Αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Ακόμα και σήμερα με 18 λάθη φτάσαμε κοντά στους 100 πόντους, προχθές βάλαμε 106, χωρίς τα ποσοστά μας να είναι αξιοσημείωτα. Δεν είναι κανένας συμβιβασμός, αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Προφανώς τα λάθη θα είναι περισσότερα, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε μέσα από τις προπονήσεις, όσες προπονήσεις έχουμε, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν.

Για το ότι δεν υπήρχε παρουσία κόσμου: “Προφανώς δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα και εγώ να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγονται και αυτά που λέω στον πάγκο, να με καλύπτουν οι φωνές του κόσμου. Αλλά δεν είναι και δικό μου θέμα και προφανώς είναι θέμα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Τώρα με το Super Cup έγινε για να το καταλάβουμε αυτό;”