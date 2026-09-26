Κιλιάν Εμπαπέ: Η ενημέρωση της Ρεάλ Mαδρίτης για τον τραυματισμό του Γάλλου επιθετικού

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε το μοναδικό γκολ στο Τουρκία – Γαλλία (0-1) για το Nations League και αποχώρησε αμέσως μετά με πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που ανησύχησε τους πάντες στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άφησε την αποστολή της εθνικής Γαλλίας και ταξίδεψε στη Μαδρίτη ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από τους ανθρώπους των «μερένχες».

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Το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό του εκρηκτικού στράικερ, με την ενημέρωση να κάνει λόγο πως έχει υποστεί υπερέκταση του οπίσθιου περιβλήματος του αριστερού γονάτου και πως η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά.

Παρ’ ότι οι Μαδριλένοι δεν αναφέρουν χρονικό πλαίσιο για το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση, τα ισπανικά Μέσα τονίζουν πως αυτού του είδος ο τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.