Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη»

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει “μεγάλο” αγώνα στην έδρα της Γερμανίας (26.09.2026, 21:45, Newsit.gr, Alpha, Nova Sports Start) για τη 2η αγωνιστική του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την ποιότητα των “πάντσερ” και τα λάθη που θα πρέπει να αποφύγει η γαλανόλευκη, για να έχει ελπίδα για ένα καλό αποτέλεσμα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και πως θέλει να δει από την Εθνική Ελλάδας μια καλύτερη εμφάνιση από αυτή κόντρα στη Σερβία. Επίσης, ζήτησε βελτίωση στις αδυναμίες, που παρουσίασαν οι διεθνείς στο ματς με τους Σέρβους, ενώ σχολίασε τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ περί “χρυσής φουρνιάς” της Εθνικής ποδοσφαίρου.

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε…

Για όσα πρέπει να βελτιωθούν: «Γίνονται λάθη που ο αντίπαλος μπορεί να μην εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επιπέδου έχει περισσότερες πιθανότητες να εκμεταλλευτεί τα λάθη σου. Εκτός από τα πολλά θετικά στο Βελιγράδι, υπάρχουν πράγματα που μπορούσαμε ή πρέπει να διορθώσουμε. Που ενδεχομένως δεν εκμεταλλεύτηκε η Σερβία, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Ενδεχομένως να μην έχουμε τη δυνατότητα επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά είμαστε καιρό μαζί και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα για την αμυντική λειτουργία, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και το κόντρα πρέσινγκ. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να εξετάσουμε».

Για τις απουσίες της Γερμανίας και αν θα αλλάξει το σχέδιο: «Δεν έχει μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, είναι όλοι εξαιρετικοί παίκτες και δεν επηρεάζουν τη σκέψη μας για το παιχνίδι».

Για το κλίμα στη Γερμανία στην εποχή Κλοπ: «Δεν νομίζω ότι η Γερμανία έχει ιδιαίτερο άγχος. Είναι παίκτες σε τοπ επίπεδο, παίζουν αρκετά χρόνια στην Εθνική, πάντα έχουν ψηλούς στόχους. Ζουν με αυτό από όταν ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Κλοπ έχει διαφορετικό στιλ στο σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο, επιθετικό, έντονο. Σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό στη Γερμανία. Δεν έχω καμία αμφιβολία και αποκτά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στον τρόπο παιχνιδιού από ότι έπαιζε η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Πιο ένταση, με μεγαλύτερη ενταση, πιο κάθετο και θα έχει και προπονητικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πως μπορεί να μεταφερθεί στο γήπεδο. Και μάλιστα σε μια εποχή που τα περιθώρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν. Έχει να κάνει με την αντίληψη της ιδέας του προπονητή. Αλλά έχουν πολλή ποιότητα».

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Για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο για να παράγει παίκτες και στον άξονα: «Καλή ερώτηση, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι. Θα ήταν μια συζήτηση για διαφορετικό πάνελ. Θεωρώ ότι σίγουρα το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν γενιές παικτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε ότι πρόσφατα ο ΠΑΟΚ έχει πολλά νέα παιδιά ο Ολυμπιακός με μια γενιά τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες Ακαδημίες. Αλλά δεν ξέρω πως είναι στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές που δεν υπάρχουν ομάδες Α’ Κατηγορίας. Υπάρχουν περιθώρια και η ΕΠΟ με τα πρότζεκτ και με το Κύπελλο προσπαθεί να αλλάξει κάτι. Αυτό μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται χρόνος και επιμονή ώστε σαν χώρα να έχουμε πιο έντονη παρουσία παικτών σε ομάδες. Έχουμε καλή Α’ Κατηγορία με τέσσερις κορυφαίες ομάδες, με Ευρώπη, με Εθνική Ομάδα. Αλλά είναι συζήτηση με διαφορετικό πάνελ και σε διαφορετικό χρόνο».

Για το αν θα φρεσκάρει την ομάδα: «Είναι κάτι νέο για όλους. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, είναι επίσημα παιχνίδια, μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Σε αυτά τα δύο χρόνια σε όλα τα φιλικά κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες, τότε ο στόχος δεν ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα στα επίσημα είναι σημαντικά τα αποτελέσματα. Οι αλλαγές θα γίνουν σε περίπτωση κούρασης ή τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποιο μεγαλύτερο ροτέισιον τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι μια εμπειρία και για μένα και για τους παίκτες τα τέσσερα παιχνίδια γιατί μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου στα προκριματικά».

Για τη μάχη της 3ης θέσης: «Σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου για τη διοργάνωση. Σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία και δεν είναι σωστή νοοτροπία. Ξέρουμε ότι Γερμανοί και Ολλανδοί είναι φαβορί, αλλά πώς να τις αντιμετωπίσουμε και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε να πάμε σε αυτό το επίπεδο αν δεν θέλαμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα. Η λογική μας είναι αυτή. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να έχουμε όφελος».

Για τις θέσεις στον άξονα και αν θα γίνει διαχείριση: «Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Το επίπεδο των παιχνιδιών είναι πολύ πιο απαιτητικό από τα ματς του Μαρτίου και του Ιουνίου. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά. Ένας προπονητής πάντα έχοντας4 παιχνίδια σε 12-13 μέρες ζει στους προγραμματισμούς για το τι είναι καλύτερο. Αλλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έτσι είναι τα φορμάτ. Πλέον οι παίκτες ζουν για αυτό το πράγμα. Η ζωή τους είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις απαιτήσεις. Έχω προβληματισμούς, αλλά ανάλογα πώς αισθάνεται κάθε παίκτης θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος πρέπει να παίξει το ένα ματς και άλλος το άλλο. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε ματς θέλουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα».

Για το ότι παίζει επιθετικά και εκτός έδρας: «Πάντα προσπαθούμε να έχουμε μια θετική αύρα πηγαίνοντας σε ένα παιχνίδι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες πιο υψηλού επιπέδου. Ανεξαρτήτως αντιπάλου ο χαρακτήρας των παικτών είναι τέτοιος που μπορώ να βασιστώ πάνω τους. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς, αλλά και από τον αντίπαλο. Να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό που μας έχει χαρακτηρίσει ως τώρα».

Για όσα κρατάει και όσα θέλει να αλλάξει: «Υπήρχαν καλά πράγματα και αυτά αφορούν περισσότερο ότι σε μια δύσκολη στιγμή καταφέραμε να μείνουμε ψύχραιμοι και να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, δεν παρασυρθήκαμε. Άρα η νοοτροπία μας και η τακτική προσήλωση σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις μας.

Υπάρχουν σίγουρα και θέματα που λόγω κάποιων τοποθετήσεών μας έδωσαν το δικαίωμα στον αντίπαλο ενώ δεν είχε τις δυνατότητες να μας απειλήσει στο οργανωμένο παιχνίδι να μας απειλήσει από δικά μας λάθη. Σε αυτό το παιχνίδι δε μας κόστισε, αλλά έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Πρέπει να μειώσουμε στο μίνιμουμ τα λάθη για να ελπίζουμε σε θετικό αποτέλεσμα.

Το πιο θετικό είναι παρότι δεν βρεθήκαμε από τον Μάρτιο σε τέτοιο στιλ παιχνιδιού μπορέσαμε να έχουμε μια ροή στο παιχνίδι μας που ουσιαστικά μας έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα και τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο ότι μας έδωσαν λύσεις που χρειαζόμασταν».

Για το πώς θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία: «Θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι και λόγω της ποιότητας της Γερμανίας και λόγω της παρουσίας του Κλοπ και της νοοτροπίας του για το ποδόσφαιρο. Δεν θα μας δώσει πολυτέλεια χώρου και χρόνου για να μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι στον ρυθμό που το καναμε στο Βελιγράδι. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί δεν θα ήταν σωστό σήμερα να σας πω τη σκέψη μας. Ας περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι».

Για τα θετικά σχόλια του Κλοπ για «χρυσή φουρνιά» Ελλήνων παικτών: «Είμαστε με την ίδια βαθμολογία όσον αφορά την έκβαση των παιχνιδιών και πιθανότατα να πάμε στην τελική φάση είναι μεγάλη υπόθεση και εύχομαι να γίνει πραγματικότητα.

Σίγουρα είναι καλό, είναι όμορφο να το ακούσεις. Η Ελλάδα λείπει πολλά χρόνια από τις μεγάλες διοργανώσεις και οι μεγάλες διοργανώσεις λείπουν. Έχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες και την επόμενη δεκαετία θα έχουν το βάρος του ποδοσφαίρου όσον αφορά την Εθνική Ομάδα στις πλάτες τους. Αποκτώντας εμπειρίες από την αρχή, γιατί είναι όλοι τους εδώ και δύο χρόνια μέσα, παίζοντας παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Θα τους βοηθήσουν οι εμπειρίες. Είναι σημαντικό να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία ώστε η ποιότητα των παιχνιδιών μας να έιναι πιο υψηλό από ότι ήταν. Αυτό θα τους δώσει μεγαλύτερες εμπειριές».

Είναι οκ ο Ντίνος. Δεν παραπονιόταν δύο μέρες, είχε ένα χτύπημα, δεν αισθανόταν καλά. Δεν έχω καμία πληροφορία ότι έχει κάτι. Ο Μπάμπης είχε ένα χτύπημα, έπρεπε να γίνουν ράμματα. Είναι δυνατό παλικάρι, δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα παραπάνω ταξίδι από ότι χρειαζόταν. Σήμερα θα κάνουμε προπόνηση και περισσότερα συμπεράσματα θα έχουμε μετά την προπόνηση ανάλογα με το πώς αισθάνεται. Όταν νικήσεις εκτός έδρας υπάρχει καλή διάθεση και περιμένω να παραμείνει και μετά τη σημερινή προπόνηση».