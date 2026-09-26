Βεζένκοφ μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα γιατί αύριο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Super Cup και εξασφάλισε την παρουσία του στον αυριανό (27.06.2026, 20:00) τελικό, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για την αναμέτρηση κόντρα στην Ένωση, αλλά ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου.

Αναφερόμενος στο παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε ότι παρά τη νίκη, υπήρξαν διαστήματα που προβλημάτισαν την ομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και υπέπεσε σε αρκετά λάθη. Μάλιστα, χτύπησε “καμπανάκι” αφού σημείωσε πως απαιτείται άμεση βελτίωση ενόψει του τελικού.

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“Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ένας άνθρωπος που αγάπησε το μπάσκετ αγνά.

Δημιουργήσαμε μεγάλες διαφορές, αλλά το ανησυχητικό ήταν ότι δεν κοντρολάραμε το παιχνίδι και κάναμε πολλά λάθη. Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα γιατί αύριο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς” δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοφ.