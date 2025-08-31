Γεωργία – Ελλάδα 53-94 Τελικό: Τρίτη νίκη για την Εθνική στο Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γεωργίας με σκορ 94-53 για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket, και πλέον είναι «αγκαλιά» με την πρωτιά στον όμιλο. Ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Βοσνία την Τρίτη (2/9/2025, 15.00, Newsit.gr).
16:49 | 31.08.2025
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
16:47 | 31.08.2025
Η Ελλάδα συνέτριψε τη Γεωργία, με καταπλήκτικό Γ. Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μήτογλου ήταν ο δεύτερος σκόρερ του αγώνα με 17 πόντους.
16:46 | 31.08.2025
53-94 στο φινάλε του αγώνα
16:44 | 31.08.2025
53-94 με καλάθι του Σαμοντούροφ
16:42 | 31.08.2025
53-92 κι άλλο τρίποντο του Κατσίβελη
16:40 | 31.08.2025
53-89 με τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ
16:39 | 31.08.2025
53-86 με τρίποντο του Κατσίβελη
16:38 | 31.08.2025
53-83 με 2/2 βολές του Γ. Αντετοκούνμπο
16:37 | 31.08.2025
53-81 με κάρφωμα του Ντόρσεϊ
16:36 | 31.08.2025
53-79 1/1 βολή του Μαμουκελασβίλι
16:35 | 31.08.2025
52-79 με καλάθι και φάουλ του Μαμουκελασβίλι
16:34 | 31.08.2025
50-79 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
16:32 | 31.08.2025
50-76 με ωραίο κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό
16:32 | 31.08.2025
50-74 ακόμα ένα καλάθι του Σερμαντίνι
16:32 | 31.08.2025
48-74 με καλάθι του Σερμαντίνι
16:31 | 31.08.2025
46-74 με καλάθι του Λαρεντζάκη, μετά από ωραία προσποίηση
16:30 | 31.08.2025
46-72 με καλάθι του Σερμαντίνι
16:30 | 31.08.2025
44-72 με τρίποντα των Μαμουκελασβίλι και Τολιόπουλου
16:29 | 31.08.2025
Η Ελλάδα ουσιαστικά έχει «καθαρίσει» την αναμέτρηση και θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες στην τεταρτη περίοδο που μόλις ξεκίνησε.
16:26 | 31.08.2025
41-69 στο τέλος τρίτης περιόδου
16:25 | 31.08.2025
41-69 με 2/2 βολές του Σανάτζε
16:24 | 31.08.2025
Αποβλήθηκε με πέντε φάουλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο
37-67 με τρίποντο του Λαρεντζάκη μετά από δύο επιθετικά ριμπάουντ
16:16 | 31.08.2025
37-64 με 2/2 βολές του Σανάτζε
16:16 | 31.08.2025
35-64 με καλάθι του Σερμαντίνι
16:14 | 31.08.2025
33-64 με 1/2 βολές του Σερμαντίνι
16:13 | 31.08.2025
32-64 με καλάθι από κοντα του Αντετοκούνμπο
16:10 | 31.08.2025
32-62 με καλάθι του Μήτογλου
16:09 | 31.08.2025
Αποβλήθηκε με πέντε φάουλ ο Καλαϊτζάκης
16:09 | 31.08.2025
32-60 με 1/1 βολή του Αντετοκούνμπο
16:08 | 31.08.2025
32-59 καλάθι και φάουλ του Αντετοκούνμπο
16:08 | 31.08.2025
32-57 με τρίποντο του Παπανικολάου
16:07 | 31.08.2025
32-54 1/1 βολή ο Σανάτζε
16:07 | 31.08.2025
Τεχνική ποινή στον Καλαϊτζάκη
16:05 | 31.08.2025
31-54 με καλάθι του Καλαϊτζάκη
16:05 | 31.08.2025
29-52 με τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο
16:03 | 31.08.2025
29-49 1/2 βολές του Αντετοκούνμπο
16:03 | 31.08.2025
29-48 με καλάθι του Σλούκα
16:03 | 31.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
15:49 | 31.08.2025
Η Ελλάδα "εκτόξευσε" τη διαφορά στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος και τους συμπαίκτες του να σουτάρουν με σχεδόν 70% από το τρίποντο κόντρα στη Γεωργία, για το 46-29 υπέρ τους στο 20'.
15:49 | 31.08.2025
Ημίχρονο στο ματς: Γεωργία - Ελλάδα 29-46
15:47 | 31.08.2025
29-46 με τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό
15:47 | 31.08.2025
29-44 με τον Αντετοκούνμπο κόντρα σε... όλη τη Γεωργία!
17-22 για τη Γεωργία μετά από λάθος στην επίθεση της Ελλάδας
15:23 | 31.08.2025
15-22 μείωσε η Γεωργία στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου
15:21 | 31.08.2025
Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι και με πολλά εύστοχα σουτ, πήρε σημαντικό προβάδισμα, παρά την αστοχία στις βολές.
15:20 | 31.08.2025
Τέλος πρώτης περιόδου: Γεωργία - Ελλάδα 13-22
15:19 | 31.08.2025
0/2 βολές από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
15:18 | 31.08.2025
13-22 μειώνουν οι Γεωργιανοί
15:17 | 31.08.2025
11-22 με κλέψιμο και κάρφωμα του Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό
15:16 | 31.08.2025
11-20 με τρίποντο του Τολιόπουλου
15:14 | 31.08.2025
11-17 με βολές του Μπουρτζανάτζε
15:12 | 31.08.2025
9-17 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
15:11 | 31.08.2025
9-14 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
15:11 | 31.08.2025
9-12 με νέο τρίποντο του Μήτογλου
15:07 | 31.08.2025
9-9 ισοφαρίζει η Γεωργία
15:07 | 31.08.2025
Τάιμ άουτ
15:07 | 31.08.2025
7-9 με τον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό από ασίστ του Greek Freak
15:06 | 31.08.2025
7-7 "απαντάει" η Ελλάδα με τον Μήτογλου
15:06 | 31.08.2025
7-4 με τον Σανάτζε για τη Γεωργία
15:06 | 31.08.2025
4-4 με μακρινό δίποντο του Αντετοκούνμπο
15:05 | 31.08.2025
4-2 με τον Σερμάντινι για τη Γεωργία
15:03 | 31.08.2025
0/2 βολές από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
15:03 | 31.08.2025
Άργησε η Ελλάδα και το καλάθι του Μήτογλου ήταν εκπρόσθεσμο
15:02 | 31.08.2025
2-2 με 2/2 βολές του Σενγκέλια
15:01 | 31.08.2025
0-2 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό
15:01 | 31.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
14:58 | 31.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
14:55 | 31.08.2025
Κανονικά αγωνίζεται ο Σενγκέλια για τη Γεωργία αφού τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο για την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι, ενώ πίεσε να παίξει, παρά την αρχική πρόθεση του προπονητή του να τον προστατεύσει και για λόγους υγείας. Ο Γεωργιανός φόργουορντ διεγνώσθη με αρυθμίες στο περιθώριο του Eurobasket.
14:55 | 31.08.2025
Η πεντάδα της Γεωργίας: Μπάλντουιν, Σανάτζε, Μαμουκελασβίλι, Σενγκέλια και Σερμαντίνι
14:54 | 31.08.2025
Η πεντάδα της Ελλάδας: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γ. Αντετοκούνμπο και Μήτογλου
14:53 | 31.08.2025
Ώρα για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών
14:50 | 31.08.2025
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στην Κύπρο
14:45 | 31.08.2025
Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική Ελλάδας!
Ο Σπανούλης ξεκούρασε κόντρα στην Κύπρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ελάχιστα αγωνίστηκε ο Κώστας Σλούκας, με αμφότερους να είναι διαθέσιμους όμως για το ματς με τη Γεωργία
14:45 | 31.08.2025
Η Ελλάδα έχει το απόλυτο με 2/2 στη διοργάνωση, ενώ η Γεωργία είναι στο 1-1, επικρατώντας της Ισπανίας, αλλά χάνοντας από την Ιταλία
14:44 | 31.08.2025
Λιγότερο από 24 ώρες μετά τη νίκη επί της Κύπρου, η Ελλάδα επιστρέφει στο παρκέ για τον αγώνα κόντρα στη Γεωργία
14:44 | 31.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γεωργία - Ελλάδα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket