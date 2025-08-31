Γεωργία – Ελλάδα 53-94 Τελικό: Τρίτη νίκη για την Εθνική στο Eurobasket

Κανονικά αγωνίζεται ο Σενγκέλια για τη Γεωργία αφού τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο για την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι, ενώ πίεσε να παίξει, παρά την αρχική πρόθεση του προπονητή του να τον προστατεύσει και για λόγους υγείας. Ο Γεωργιανός φόργουορντ διεγνώσθη με αρυθμίες στο περιθώριο του Eurobasket.