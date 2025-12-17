Γερεμέγεφ και Ζαφείρης στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – Μαρκό

Σε μια από τις σουίτες της Τούμπας βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, για να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μάρκο, έχοντας ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Ο 32χρονος επιθετικός έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς (αναμένεται ινα υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους).

Ο Σουηδός επιθετικός ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του και βρέθηκε στην Τούμπα για να δει το ματς Κυπέλλου της νέας του ομάδας.

Ο Γερεμέγεφ είχε στο πλευρό του τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο Σουηδός φορ αναμένεται αύριο να υπογράψει και τυπικά το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις.