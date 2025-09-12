Συμβαίνει τώρα:
Γερμανία – Φινλανδία 98-86 τελικό: Άνετη πρόκριση στον τελικό του Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ μαθαίνει αντίπαλο στον μεγάλο ή τον μικρό τελικό του Eurobasket 2025
Eurobasket 2025
Πρώτος ημιτελικός
81 - 73
3ο δεκάλεπτο
Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket στη «Riga Arena». Η ομάδα του Ντένις Σρέντερ φαντάζει το απόλυτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τους Σκανδιναβούς του Λάουρι Μάρκανεν. Οι δυο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να επικρατούν (91-61) στο Τάμπερε.

18:55 | 12.09.2025
18:53 | 12.09.2025

18:52 | 12.09.2025
ΤΕΛΙΚΟ 98-86 και πρόκριση για τη Γερμανία στον τελικό του Eurobasket
18:51 | 12.09.2025
98-86 με τον Βάλτονεν
18:51 | 12.09.2025

1:27 για τη λήξη

18:49 | 12.09.2025
98-84 με τον Μούρινεν
18:47 | 12.09.2025
98-81 με Μπόνγκα
18:47 | 12.09.2025
96-81 το σκορ
18:46 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές ο Μούρινεν

18:44 | 12.09.2025
96-80 με τον Ντα Σίλβα και τάιμ άουτ
18:44 | 12.09.2025
93-80 η Φινλανδία - Γρήγοροι πόντοι στον ημιτελικό
18:43 | 12.09.2025
90-78 με τον Σρέντερ
18:42 | 12.09.2025
90-78 η Φινλανδία
18:40 | 12.09.2025
90-75 με τον Ομπστ και τάιμ άουτ
18:40 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Μούρινεν

18:37 | 12.09.2025

Άστοχες οι δυο ομάδες τα τελευταία λεπτά

18:37 | 12.09.2025
87-75 για τη Φινλανδία
18:36 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Εντσαμουά

18:35 | 12.09.2025
87-73 με /2 βολές από τον Βάγκνερ
18:34 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Βάγκνερ

18:33 | 12.09.2025
86-73 η Γερμανία με τις βολές του Τάις
18:32 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Τάις

18:30 | 12.09.2025

8:25 για τη λήξη του αγώνα

18:30 | 12.09.2025

Φάουλ και δυο βολές για τον Βάγκνερ

18:29 | 12.09.2025
83-73 με τον Τάις, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
18:29 | 12.09.2025
τελευταία περίοδος στο ματς
18:27 | 12.09.2025
81-73 σκορ τρίτης περιόδου
18:27 | 12.09.2025

Άστοχος και ο Βάγκνερ

18:27 | 12.09.2025

Άστοχα σουτ από τον Μάρκανεν

18:26 | 12.09.2025
81-73 η Γερμανία μπροστά
18:25 | 12.09.2025

Βολές για τον Λο

18:25 | 12.09.2025
79-73 με 2/2 βολές του Μαξούνι
18:24 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Μαξούνι

18:23 | 12.09.2025
79-71 με τον Σρέντερ
18:23 | 12.09.2025
77-71 με τον Βάλτονεν
18:22 | 12.09.2025

Άστοχος στη βολή του ο Βάλτονεν

18:22 | 12.09.2025
77-68 η Φινλανδία και θα έχει και μια βολή
18:20 | 12.09.2025

2:31 για το τέλος της 3ης περιόδου

18:20 | 12.09.2025
77-66 και τάιμ άουτ
18:18 | 12.09.2025
77-64 μειώνει κι άλλο η Φινλανδία
18:18 | 12.09.2025
77-62 μειώνει η Φινλανδία
18:17 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τη Φινλανδία, με τον Ενκαμουά

18:16 | 12.09.2025
77-60 το σκορ με τις βολές του Σρέντερ
18:16 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σρέντερ

18:16 | 12.09.2025
75-60 με μακρινό τριποντο του Μάρκανεν
18:15 | 12.09.2025
75-57 μπροστά οι Γερμανοί
18:14 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για την Γερμανία

18:14 | 12.09.2025
73-57 με τη βολή του Σρέντερ
18:13 | 12.09.2025

Τσαμπουκας του Μούρινεν στον Τίεμανς, τον έσπρωξε και πήρε τεχνική ποινή

18:13 | 12.09.2025

Άστοχος και στις δυο

18:12 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Τίεμαν

18:11 | 12.09.2025
72-57 απο τον Μούρινεν
18:11 | 12.09.2025
72-54 με τις βολέ του Σρέντερ
18:10 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για το Σρέντερ

18:10 | 12.09.2025

Ο Σρέντερ έκανε το double-double με 16 πόντους και 10 ασίστ

18:10 | 12.09.2025
70-54 μειώνει η Φινλάνδία
18:08 | 12.09.2025
70-52 η Γερμανία και τάιμ άουτ η Φινλανδία
18:06 | 12.09.2025

Απίστευτη τάπα του Γκράντισον στον Τάις

18:03 | 12.09.2025
67-52 με τρίποντο του Σρέντερ
18:03 | 12.09.2025
64-52 με τον Μπόνγκα
18:02 | 12.09.2025
61-52 με τον Μάρκανεν
18:02 | 12.09.2025
61-49 η Φινλανδία με τον Βάλτονεν
18:02 | 12.09.2025
ξεκίνησε η τρίτη περίοδος
18:01 | 12.09.2025

Επέστρεψαν στο παρκέ οι δυο ομάδες

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Γερμανία: 12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές, 16 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 φάουλ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Φινλανδία: 13/18 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 6/7 βολές, 12 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 3 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ

17:46 | 12.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στον ημιτελικό 61-47
17:46 | 12.09.2025
61-47 με τον Τρίσταν Ντα Σίλβα
17:45 | 12.09.2025
58-47 με τον Εντσαμουά
17:45 | 12.09.2025
58-44 με τον Μούρινεν
17:45 | 12.09.2025
58-42 με τον Βάγκνερ
17:45 | 12.09.2025
55-42 το σκορ
17:44 | 12.09.2025
55-41 με κάρφωμα του Εντσαμουά και θα έχει και μια βολή
17:44 | 12.09.2025
55-39 με τον Σρέντερ
17:42 | 12.09.2025

2:10 για το ημίχρονο

17:41 | 12.09.2025
52-39 με τον Μούρινεν

και τάιμ άουτ

17:40 | 12.09.2025
52-36 με τον Νκαμουά
17:39 | 12.09.2025
51-34 με τον Σρέντερ και θα έχει και μια βολή
17:39 | 12.09.2025
49-34 με τον Γιάνουνεν
17:38 | 12.09.2025
49-32 μειώνει ο Μαξούνι
17:38 | 12.09.2025
49-30 με τον Βάγκνερ η Γερμανία
17:37 | 12.09.2025
46-30 μειώνει η Φινλανδία με τον Γιάντουνεν
17:36 | 12.09.2025
46-28 με τον Βάγκνερ
17:35 | 12.09.2025
43-28 από τη βολή της τεχνικής ποινής
17:35 | 12.09.2025

Τεχνική ποινή δτον προπονητή της Φινλανδίας

17:35 | 12.09.2025
42-28 με τις βολές του Σρέντερ
17:33 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σρέντερ

17:33 | 12.09.2025
40-28 με τον Τάις
17:31 | 12.09.2025
38-28 με τον Μάρκανεν
17:30 | 12.09.2025
38-26 με τον Βάγκνερ και τάιμ άουτ
17:30 | 12.09.2025

Συμπλήρωσε 5 ομαδικά φάουλ η Φινλανδία

17:30 | 12.09.2025
36-26 με τον Βάγκνερ να φτάνει τους 9 πόντου στον ημιτελικό
17:26 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Βάγκνερ

17:26 | 12.09.2025
34-26 με τις βολές του Βάγκνερ
17:25 | 12.09.2025

9:06 για το ημίχρονο

17:25 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Βάγκνερ

17:24 | 12.09.2025
32-26 για τη Γερμανία
17:24 | 12.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
17:22 | 12.09.2025
30-26 σκορ πρώτης περιόδου
17:21 | 12.09.2025
30-26 με 2/2 βολές από τον Μάρκανεν
17:21 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Μάρκανεν

17:20 | 12.09.2025
30-24 η Γερμανία
17:19 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Τίεμαν

17:19 | 12.09.2025
29-24 με τον Νκαμουά
17:18 | 12.09.2025
29-21 μπροστά η Γερμανία
17:17 | 12.09.2025

1:19 για το τέλος της πρώτης περιόδου

17:17 | 12.09.2025
28-21 με τον Τίεμαν
17:16 | 12.09.2025
26-21 μειώνει η Φινλανδία
17:16 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τη Φινλανδία

17:16 | 12.09.2025
26-19 με τον Όσκαρ Ντα Σίλβα
17:15 | 12.09.2025
24-19 με τον Τρίσταν Ντα Σίλβα
17:15 | 12.09.2025
21-19 με τη βολή του Γιάντουνεν, μετά από τεχνική ποινή
17:12 | 12.09.2025
21-18 με τον Μπόνγκα

και τάιμ άουτ

17:11 | 12.09.2025

3:10 για το τέλος της πρώτης περιόδου

17:10 | 12.09.2025
19-18 και πρώτο προβάδισμα για τη Γερμανία στο ματς
17:09 | 12.09.2025
17-18 με τη βολή του Βάγκνερ
17:09 | 12.09.2025
16-18 με τον Βάγκνερ, που θα έχει και μια βολή
17:09 | 12.09.2025
14-18 μειώνει η Γερμανία
17:09 | 12.09.2025
11-18 με τον Μάρκανεν
17:08 | 12.09.2025
11-16 με κάρφωμα του Βάγκνερ
17:08 | 12.09.2025

Άστοχος στη βολή του ο Μάρκανεν

17:07 | 12.09.2025
9-16 με τον Μάρκανεν και θα έχει και μια βολή από το φάουλ του Σρέντερ
17:07 | 12.09.2025
9-14 με τον Σρέντερ
17:07 | 12.09.2025
6-14 η Φινλάνδία
17:07 | 12.09.2025
6-11 μειώνει η Γερμανία
17:06 | 12.09.2025

Βολές για τον Σρέντερ

17:04 | 12.09.2025
4-11 η Φινλανδία με τον Γκράντινσον
17:04 | 12.09.2025

6:57 για τυο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

17:04 | 12.09.2025
4-9 με τον Λιντλ η Φινλανδία
17:02 | 12.09.2025
4-7 η Φινλανδία με τον Λιτλ
17:02 | 12.09.2025
4-5 και πάλι ο Τάις

με κάρφωμα

17:01 | 12.09.2025
2-5 η Φινλανδία
17:01 | 12.09.2025
2-2 ο Τάις μετά από επιθετικό τιμπάουντ
17:01 | 12.09.2025
0-2 η Φινλανδία
17:00 | 12.09.2025
Ξεκίνησε ο αγώνας
17:00 | 12.09.2025

Λιτλ, Γκτάντισον, Βάλτονεν, Μάρκανεν και Γιάντουνεν στο αρχικό σχήμα της Φινλανδίας

16:59 | 12.09.2025

Σρέντερ, Ομπστ, Μπόνγκα, Βάγκνερ και Τάις ξεκινούν για τη Γερμανία

16:54 | 12.09.2025

Τελευταίες οδηγίες στους παίκτες

16:54 | 12.09.2025

η στιγμή για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων

16:52 | 12.09.2025
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

16:50 | 12.09.2025

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γερμανία και η Φινλανδία είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους Γερμανούς να επικρατούν των Φινλανδών με 91-61 στο Τάμπερε.

16:49 | 12.09.2025

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ελλάδα – Τουρκία στον μεγάλο τελικό και ο ηττημένος τον αντίστοιχο του δεύτερο ημιτελικού στον μικρό, με φόντο το χάλκινο μετάλλιο

16:49 | 12.09.2025

Η Γερμανία φαντάζει το απόλυτο φαβορί στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket, με τη Φινλανδία να δείχνει ικανή για όλα, μετά τις τεράστιες εμφανίσεις στο τουρνουά, πετώντας έξω ακόμα και τη Σερβία.

16:48 | 12.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμμε το Γερμανία - Φινλανδία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

16:47 | 12.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
