Γερμανία – Φινλανδία 98-86 τελικό: Άνετη πρόκριση στον τελικό του Eurobasket

Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket στη «Riga Arena». Η ομάδα του Ντένις Σρέντερ φαντάζει το απόλυτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τους Σκανδιναβούς του Λάουρι Μάρκανεν. Οι δυο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να επικρατούν (91-61) στο Τάμπερε.