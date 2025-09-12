Γερμανία – Φινλανδία 98-86 τελικό: Άνετη πρόκριση στον τελικό του Eurobasket

Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket στη «Riga Arena». Η ομάδα του Ντένις Σρέντερ φαντάζει το απόλυτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τους Σκανδιναβούς του Λάουρι Μάρκανεν. Οι δυο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να επικρατούν (91-61) στο Τάμπερε.
18:55 | 12.09.2025
Από το Newsit.gr καλή συνέχεια
18:53 | 12.09.2025
Μείνετε στο Newsit.gr. Στις 21:00 θα ακολουθήσει ο ιστορικός ημιτελικός, Ελλάδα - Τουρκία
18:52 | 12.09.2025
ΤΕΛΙΚΟ 98-86 και πρόκριση για τη Γερμανία στον τελικό του Eurobasket
18:51 | 12.09.2025
98-86 με τον Βάλτονεν
18:51 | 12.09.2025
1:27 για τη λήξη
18:49 | 12.09.2025
98-84 με τον Μούρινεν
18:47 | 12.09.2025
98-81 με Μπόνγκα
18:47 | 12.09.2025
96-81 το σκορ
18:46 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές ο Μούρινεν
18:44 | 12.09.2025
96-80 με τον Ντα Σίλβα και τάιμ άουτ
18:44 | 12.09.2025
93-80 η Φινλανδία - Γρήγοροι πόντοι στον ημιτελικό
18:43 | 12.09.2025
90-78 με τον Σρέντερ
18:42 | 12.09.2025
90-78 η Φινλανδία
18:40 | 12.09.2025
90-75 με τον Ομπστ και τάιμ άουτ
18:40 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Μούρινεν
18:37 | 12.09.2025
Άστοχες οι δυο ομάδες τα τελευταία λεπτά
18:37 | 12.09.2025
87-75 για τη Φινλανδία
18:36 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Εντσαμουά
18:35 | 12.09.2025
87-73 με /2 βολές από τον Βάγκνερ
18:34 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Βάγκνερ
18:33 | 12.09.2025
86-73 η Γερμανία με τις βολές του Τάις
18:32 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Τάις
18:30 | 12.09.2025
8:25 για τη λήξη του αγώνα
18:30 | 12.09.2025
Φάουλ και δυο βολές για τον Βάγκνερ
18:29 | 12.09.2025
83-73 με τον Τάις, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
18:29 | 12.09.2025
τελευταία περίοδος στο ματς
18:27 | 12.09.2025
81-73 σκορ τρίτης περιόδου
18:27 | 12.09.2025
Άστοχος και ο Βάγκνερ
18:27 | 12.09.2025
Άστοχα σουτ από τον Μάρκανεν
18:26 | 12.09.2025
81-73 η Γερμανία μπροστά
18:25 | 12.09.2025
Βολές για τον Λο
18:25 | 12.09.2025
79-73 με 2/2 βολές του Μαξούνι
18:24 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Μαξούνι
18:23 | 12.09.2025
79-71 με τον Σρέντερ
18:23 | 12.09.2025
77-71 με τον Βάλτονεν
18:22 | 12.09.2025
Άστοχος στη βολή του ο Βάλτονεν
18:22 | 12.09.2025
77-68 η Φινλανδία και θα έχει και μια βολή
18:20 | 12.09.2025
2:31 για το τέλος της 3ης περιόδου
18:20 | 12.09.2025
77-66 και τάιμ άουτ
18:18 | 12.09.2025
77-64 μειώνει κι άλλο η Φινλανδία
18:18 | 12.09.2025
77-62 μειώνει η Φινλανδία
18:17 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τη Φινλανδία, με τον Ενκαμουά
18:16 | 12.09.2025
77-60 το σκορ με τις βολές του Σρέντερ
18:16 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Σρέντερ
18:16 | 12.09.2025
75-60 με μακρινό τριποντο του Μάρκανεν
18:15 | 12.09.2025
75-57 μπροστά οι Γερμανοί
18:14 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για την Γερμανία
18:14 | 12.09.2025
73-57 με τη βολή του Σρέντερ
18:13 | 12.09.2025
Τσαμπουκας του Μούρινεν στον Τίεμανς, τον έσπρωξε και πήρε τεχνική ποινή
18:13 | 12.09.2025
Άστοχος και στις δυο
18:12 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για τον Τίεμαν
18:11 | 12.09.2025
72-57 απο τον Μούρινεν
18:11 | 12.09.2025
72-54 με τις βολέ του Σρέντερ
18:10 | 12.09.2025
Φάουλ και βολές για το Σρέντερ
18:10 | 12.09.2025
Ο Σρέντερ έκανε το double-double με 16 πόντους και 10 ασίστ