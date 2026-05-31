Ο Γουεμπανιάμα ξέσπασε σε κλάματα για την επιστροφή των Σπερς στους τελικούς του NBA μετά το 2014

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε MVP των τελικών της Δύσης και ουσιαστικά οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς στους τελικούς του NBA εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς. Μόλις ολοκληρώθηκε το ματς με τους Θάντερ είχε ένα απίστευτο ξέσπασμα.

Οι Σπερς επέστρεψαν στους τελικούς του NBA μετά το 2014 και αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαν τον τρομερό Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο ρόστερ τους. Ο Γάλλος σταρ ξέσπασε στο τέλος του αγώνα δείχνοντας τη συγκίνησή του για την πρόκριση κόντρα στους πρωταθλητές του NBA, μετά από μία σειρά αγώνων που θα μείνει στην ιστορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Wemby» αγκάλιασε τον Καστλ και τον Τζόνσον και στη συνέχεια χάθηκε στις αγκαλιές όλων των παικτών των Σπερς, βιώνοντας μία καταπληκτική σκηνή σεβασμού και αγάπης από την ομάδα του.

THE MOMENT WEMBY REALIZED HE’S GOING TO THE NBA FINALS pic.twitter.com/IBZbrI4Qcx — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2026

Οι Σπερς θα δωσουν τα πρώτα δύο ματς των τελικών με τους Νικς στο Σάν Αντόνιο μιας και θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά. Στις 4 και 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο αναμετρήσεις.