Το συγκινητικό βίντεο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague με Ρέμο και Πρωτοψάλτη: «Κάπου σε μία παλιά κασέτα»

Ο Ολυμπιακός μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση της Euroleague συνεχίζει να πλέει σε πελάγη ευτυχίας και ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο από τους πανηγυρισμούς των πρωταγωνιστών με τους φιλάθλους.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνόδευσε το βίντεο από τα πλάνα των πανηγυρισμών για την 4η Euroleague με το τραγούδι «Σ’ Αγαπώ» που ερμηνεύουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Αντώνης Ρέμος.

«Κάπου σε μία παλιά κασέτα», ήταν ο τίτλος που χρησιμοποίησαν οι Πειραιώτες για να συντροφεύει το βίντεο, το οποίο καταλήγει στο Σάσα Βεζένκοφ, που κοιτά συγκινημένος τους ερυθρόλευκους φιλάθλους στη φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για τους τελικούς της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, με το πρώτο ματς στο ΣΕΦ να κάνει τζάμπολ την Τετάρτη 3 Μαΐου στις 21:00.