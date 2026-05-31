Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής όλων των εποχών»

«Με έκανες να κλάψω», είπε ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ με τη ζωή του Greek Freak
Ο Αντετοκούνμπο με τον Ανρί στο CBS Sport
Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε για δεύτερη σερί φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης επικρατώντας στα πέναλτι της Άρσεναλ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στη Βουδαπέστη και μετά το ματς να βρίσκεται στην εκπομπή που συμμετέχει ο Τιερί Ανρί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρώτα έδωσε το βραβείο του MVP του τελικού του Champions League στον Βιτίνια και στη συνέχεια αντάλλαξε φιλοφρονήσεις με τον Τιερί Ανρί, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ο «Greek Freak» μόλις ολοκληρώθηκε η στέψη της Παρί μίλησε στο CBS Sport και δεν έκρυψε τη λατρεία του για τον Γάλλο σπουδαίο πρώην ποδοσφαιριστή αναφέροντας: «Ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών, στο είπα την πρώτη φορά που σε είδα. Τιτί, Τιερί Ανρί είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Έτσι υποστήριζα την Άρσεναλ».

Με τον Ανρί να απαντά «σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Αγαπώ τον τρόπο που παίζεις κι εσύ, το ξέρεις ήδη», ενώ πρόσθεσε «θέλω να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ σου. Με έκανες να κλάψω. Από εκεί που ήρθες, για τον τρόπο που τους προστάτεψες (σ.σ. την οικογένειά του), έτρεχες στους δρόμους, όλα αυτά που έκανες. Συγχαρητήρια».

