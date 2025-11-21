Γιαμάλ: «Champions League, πρωτάθλημα, Μουντιάλ και Χρυσή Μπάλα, τα θέλω όλα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη για τη φετινή σεζόν, καθώς όπως δήλωσε θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Champions League με την Μπαρτσελόνα, το Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανίας, αλλά και τη Χρυσή Μπάλα.

Στη βράβευσή του από τη MARCA, ως ο καλύτερος παίκτης της προηγούμενης σεζόν, ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε για τους φετινούς του στόχους με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας. Στο βραβείο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο» που πήρε ξεπέρασε τους Εμπαπέ και Βινίσιους.

«Champions League, πρωτάθλημα, Μουντιάλ και Χρυσή Μπάλα, τα θέλω όλα. Όλοι οι ατομικοί τίτλοι δείχνουν ότι ήταν μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Για μένα, μου φέρνει ευτυχία και υπερηφάνεια. Το να συσσωρεύω βραβεία στην ηλικία μου είναι πολύ θετικό. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να αγωνίζομαι για να πετύχω τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός για τους στόχους τη φετινή σεζόν.