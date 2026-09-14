Αθλητικά

Γιαμάλ: «Σπουδαίοι οι Μέσι, Μαραντόνα και Ρονάλντο, αλλά δεν κέρδισαν όσα εγώ στην ηλικία μου»

Ο Ισπανός σταρ θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους τους τίτλους που έχει κατακτήσει ήδη στα 19 του
Ο Γιαμάλ
Ο Γιαμάλ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ REUTERS/Pablo Morano
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Ο Λαμίν Γιαμάλ σε ηλικία μόλις 19 χρονών έχει καταφέρει να κερδίσει το Euro και το Μουντιάλ με την Ισπανία, όπως και τη La Liga με την Μπαρτσελόνα. Σε συνέντευξη που έδωσε τόνισε την σπουδαιότητα των Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Ντιέγκο Μαραντόνα, όμως τόνισε ότι αυτός έχει κερδίσει περισσότερα στην ηλικία του.

Η φετινή Χρυσή Μπάλα αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στον Γιαμάλ και τον Εμπαπέ, με τον Ισπανό να έχει το πάνω χέρι λόγω της κατάκτησης του Μουντιάλ. Στους υποψήφιους είναι και ο Ρόδρι. Ο 19χρονος μπορεί να έχει κατακτήσει ήδη πολλα, όμως ξεκαθάρισε ότι ακόμα έχει δίψα για ακόμα περισσότερα.

«Υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες, όπως ο Μέσι, ο Ρονάλντο, ο Μαραντόνα, αλλά νομίζω όταν κανένας στο παρελθόν δεν έχει κατακτήσει τόσα πολλά σε τόσο νεαρή ηλικία. Υπήρχε ο Πελέ, αλλά στη σύγχρονη εποχή κανένας.

Πολλοί νομίζουν ότι επειδή έχω κατακτήσει πολλά, ίσως χαλαρώσω κάποια στιγμή στην καριέρα μου. Η απάντηση σε αυτό είναι όχι! Ξέρω ότι έχω ακόμα χίλια πράγματα να κάνω για να μείνω στην ιστορία», τόνισε αρχικά.

Σε ερώτηση για την απόδοσή του στο Μουντιάλ απάντησε: «Για οποιονδήποτε άλλον παίκτη, θα σήμαινε πως έκανε ένα εκπληκτικό Μουντιάλ. Όχι όμως για μένα. Περιμένω να έρθει το επόμενο».

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