Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό

Ο Βόλος προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς έκανε δικό του τον Ρεμί Καμπελά με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

Ο Ρεμί Καμπελά την περσινή σεζόν ξεκίνησε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο σε 10 συμμετοχές είχε 2 ασίστ και συνέχισε ως δανεικός στη Ναντ, όπου σε 12 αγώνες σκόραρε 2 φορές και έδωσε 1 ασίστ. Πλέον, αποτελεί παρελθόν από τους ερυθρόλευκους για λογαριασμό του Βόλου.

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Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

O Ρεμί Καμπελά, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Ρεμί Καμπελά, τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στη Ναντ όπου σε 12 αγώνες είχε 2 γκολ και 1 ασίστ.

Στον Ολυμπιακό πρόλαβε να αγωνιστεί σε 10 ματς, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε Μονπελιέ, Λιλ, Μαρσέιγ, Σεντ Ετιέν, Κράσνονταρ και Νιούκαστλ. Χαρακτηριστικό της σπουδαίας καριέρας του είναι ότι έχει καταγράψει 341 συμμετοχές στην 1η κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας σημειώσει 62 γκολ, ενώ έχει φορέσει και 4 φορές της φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ρεμί Καμπελά στην οικογένεια της».