Αθλητικά

Ο Πέτερ Μπος «επιτέθηκε» στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο: «Με αποκάλεσε τρελό, έπρεπε να τον είχα διώξει»

Ο Ολλανδός σε συνέντευξη που έδωσε μίλησε για τα προβλήματα που είχε με τον Έλληνα αμυντικό το 2017 στην Ντόρτμουντ
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με τη φανέλα της Ντόρτμουντ/ Photo by: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images
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Ο Πέτερ Μπος παραχώρησε συνέντευξη στο Omroep Brabant για την κατάσταση που επικρατούσε στην Ντόρτμουντ το 2017 μιλώντας ανοιχτά μάλιστα για τα προβλήματα που είχε με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο εκείνη την περίοδο.

Ο Ολλανδός προπονητής ανέφερε ότι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μαζί με άλλους δύο συμπαίκτες του, που δεν κατονόμασε, μετά την ήττα της Ντόρτμουντ με 3-1 από τη Ρεάλ, του μίλησε με άσχημο τρόπο.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές φέρεται να είπαν: «Αυτός ο προπονητής είναι εντελώς τρελός. Πιέζουμε υπερβολικά ψηλά. Δεχτήκαμε τρία γκολ». Στη Γερμανία λέγεται ότι οι Μπούρκι και Σαχίν ήταν οι άλλοι δύο παίκτες.

Ο Μπος απολύθηκε μετά την ήττα από τη Ρεάλ έκανε μόλις μία νίκη σε 13 ματς για να απολυθεί το Νοέμβριο του 2017.

Για την περίοδο εκείνη ανέφερε: «Αυτοί οι παίκτες προκάλεσαν πραγματικά τη διάλυση της ομάδας. Έπρεπε να είχα δράσει τότε. Δεν έπρεπε να μπω σε συζητήσεις μαζί τους, αλλά να τους διώξω αμέσως. Με αυτά που γνωρίζω σήμερα, αυτό ακριβώς θα έπρεπε να είχα κάνει».

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Αθλητικά
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