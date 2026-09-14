Ο Ταβάρες του Πανιωνίου «ντύθηκε» Μέσι και έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της σεζόν στην Superbet League 2

Μίας σπάνιας ομορφιάς γκολ είδαν οι φίλοι του Πανιωνίου που βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Superbet League 2 κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τον Μιγκέλ Ταβάρες να θυμίζει Λιονέλ Μέσι.

Ο Μιγκέλ Ταβάρες πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Πανιώνιο και ως άλλος Λιονέλ Μέσι πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του για να πλασάρει εύστοχα και να ανοίξει το σκορ ενάντια στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

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Ο Πανιώνιος απέκτησε φέτος τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αγωνίστηκε μόνο στη Β ομάδα, πριν αρχίσει τους δανεισμούς και τελικά γίνει «κυανέρυθρος».

Σίγουρα το συγκεκριμένο τέρμα είναι ήδη υποψήφιο για γκολ της χρονιάς στη Superbet League 2 και θα πρέπει να δούμε νέα μαγεία στο μέλλον για να χάσει την πρωτιά.