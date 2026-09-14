Superbet League 2: Πανιώνιος και Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές

Ο Πανιώνιος κέρδισε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη και έφτασε τους 6 βαθμούς και την Μαρκό στην πρώτη θέση της Superbet League 2.

Η Μαρκό νίκησε με ανατροπή 2-1 την Athens Kallithea στην 2η αγωνιστική της Superbet League 2 και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην Super League, μαζί με τον συγκάτοικο στην 1η θέση Πανιώνιο.

Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ξεχώρισε το τρομερό γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες που χάρισε το τρίποντο στον Πανιώνιο και έβαλε υποψηφιότητα για το καλύτερο της σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Μαρκό – Athens Kallithea 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ζάκυνθος 1-0

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β’ 1-2

Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 1-0

Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR Β’ 1-0

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β’ 2-0

Η βαθμολογίας της Superbet League 2