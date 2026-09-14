Ο Αντσελότι επιβεβαίωσε την απόσυρση του Νεϊμάρ από την Εθνική Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ αποτελεί και με τη… βούλα παρελθόν από την Εθνική Βραζιλίας. Ο Κάρλο Αντσελότι σ δηλώσεις του τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα η χώρα να επικεντρωθεί στους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Στο Μουντιάλ του 2026 ο Νεϊμάρ έκανε τις τελευταίες του εμφανίσεις με την Εθνική Βραζιλίας, η οποία αποκλείστηκε από τη Νορβηγία στους «16».

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Ο Κάρλο Αντσελότι τόνισε ότι ο Νεϊμάρι άξιζε να βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για τη διοργάνωση, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δεν έχει θέση στο ρόστερ μιας και αυτό χρειάζεται ανανέωση.

«Ο Νέι άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί, είναι ένας μοναδικός παίκτης για τις ικανότητές του. Τώρα όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στους νεαρούς Βραζιλιάνους.

Έχουμε νεαρούς παίκτες που γεννήθηκαν το 2008 με μεγάλη ποιότητα, οι οποίοι δεν παίζουν ακόμα, αλλά μπορούν να παίξουν. Τώρα είναι η ώρα να τους εξετάσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία τους.

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Είναι αλήθεια ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει πολύ καλά ακόμα και στα 36 ή 37 του. Ωστόσο ήρθε ο καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στους νεαρούς παίκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Βραζιλιάνος σταρ σε 130 εμφανίσεις με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας κατάφερε να σκοράρει 80 φορές και να μοιράσει 59 ασίστ.