Οι επικές αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών της Βραζιλίας στις κλήσεις του Αντσελότι για το Μουντιάλ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, ανακοίνωσε τις τελικές επιλογές του για την αποστολή της Σελεσάο για το Μουντιάλ.

Στην αποστολή της Βραζιλίας θα βρίσκεται κανονικά ο Νεϊμάρ, ο οποίος θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ. Ο Αντσελότι άφησε εκτός 26άδας τους Μιλιτάο, Ροντρίγκο και Εστεβάο που είναι τραυματίες, όπως και τον Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι που έκανε καλή σεζόν, με τις αντιδράσεις ορισμένων παικτών που κλήθηκαν από τον Ιταλό τεχνικό να είναι επικές.

Στα βραζιλιάνικα media κυκλοφορούν αρκετά βίντεο με ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν στη Σελεσάο να παρακολουθούν την ζωντανή ροή της ανακοίνωσης των ονομάτων από τον Αντσελότι.

Αρκετοί ποδοσφαιριστές στο άκουσμα του ονόματός τους ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μαζί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Το πρώτο ματς της Βραζιλίας θα είναι στις 14 Ιουνίου κόντρα στο Μαρόκο, ενώ στον όμιλο βρίσκονται επίσης η Σκωτία και η Αϊτή.

Η αποστολή της Βραζιλίας

Τερματοφύλακες: Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον.

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ιμπάνιες, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιο, Γουέσλεϊ.

Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά.

Επιθετικοί: Έντρικ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ράγιαν, Βινίσιους.