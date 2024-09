Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον πατέρα του: «Μας κοιτάει από ψηλά και είναι περήφανος για εμάς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε πριν από 7 χρόνια τον πατέρα του Τσαρλς, αλλά συνεχίζει την κληρονομιά του, μέσα και από το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει δημιουργήσει στο όνομά του.

Το ίδρυμα Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) έχει έντονη παρουσία σε όλο τον κόσμο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε όσους στηρίζουν την οικογένειά του σε αυτή την προσπάθεια.

Μετά από μία σχετική εκδήλωση, ο “Greek Freak” ανέβασε σχετικές φωτογραφίες με τα αδέρφια του, τη σύζυγό του Μαράια και τη μητέρα του Βερόνικα, στέλνοντας μήνυμα μέσα από τα social media και για τη μνήμη του πατέρα του.

“Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την οικογένειά μου. Πριν από επτά χρόνια ο πατέρας μας πήγε στον ουρανό και ξεκινήσαμε το CAFF για να τον τιμήσουμε. Γνωρίζω ότι μας κοιτάει από ψηλά και είναι περήφανος για εμάς”, έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Thank you for coming out and supporting my family!



7 years ago today our dad went to heaven and we started CAFF to honor his legacy, I know he’s looking down and he’s proud 🙏🏽 pic.twitter.com/cMDqhtnD4G