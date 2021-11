Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφτηκε μαζί με τους Μπακς τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, με τον κορυφαίο Έλληνα φόργουορντ να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του βρέθηκαν ως πρωταθλητές του NBA στον Λευκό Οίκο, με τον ηγέτη των Μπακς να κλέβει την παράσταση και να τραβάει όλα τα φώτα πάνω του.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν τόσο ενθουσιασμένος που είχε διάθεση για αστεία. Όπως είπε με χιούμορ, θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές και θα είναι ο πιο όμορφος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συμφώνησε και ο αδερφός του Θανάσης.

“I’m going to be the most handsome president ever.” 🤣 pic.twitter.com/7kGi0OzK6I