Γιόκιτς για Βασίλη Σπανούλη: «Είναι θρύλος στην Ευρώπη»

Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και το ρεκόρ του ως πρώτος σκόρερ στην Εuroleague που είναι έτοιμος να σπάσει ο Μάικ Τζέιμς, με τον Σέρβο παίκτη των Ντένβερ Νάγκετς να αναφέρει πως ο «Κill Bill» αποτελεί θρύλο του μπάσκετ.

«Είναι δύσκολο να σπάσει κάποιος αυτό το ρεκόρ.

Ο Σπανούλης είναι θρύλος στην Ευρώπη, αλλά ο Τζέιμς οδηγεί την ομάδα του, την πήγε πέρσι στο Final 4 και είναι ένας καταπληκτικός σκόρερ» ήταν τα λόγια του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος αποτελεί ένα από τους αρκετούς θαυμαστές του Σπανούλη ανά την Ευρώπη.

Nikola Jokic shows his appreciation for Mike James, who is only 12 points away from breaking Vassilis Spanoulis’s record as the all-time EuroLeague top scorer (@TheNatural_05)#MikeJames #Nuggets #Joker #Jokicpic.twitter.com/qxpNXMVclI