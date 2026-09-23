Γιώργος Μπαρτζώκας: «Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι να κερδίζουμε όσο περισσότερα ματς μπορούμε»

Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη Euroleague στην έδρα της Μπασκόνια (24/09/26, 21:30) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας από το αεροδρόμιο μίλησε για την προσεχή αντίπαλο της ομάδας του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιμετωπίσει την ταχύτητα της Μπασκόνια, ενώ ανέφερε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα αυτό που μετράει είναι οι νίκες μέσα στο παρκέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού: «Έχουμε μία εικόνα της Μπασκόνια που βέβαια ελάχιστα κρίσιμα παιχνίδια έδωσαν. Όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζουν με πρόσωπο στο καλάθι και αυτό έχει ιδιαιτερότητα και δυσκολία».

Για την ετοιμότητα της ομάδας του: «Κάναμε δύο καλές προπονήσεις. Χρειαζόμαστε υγεία και πρέπει να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε ειδικά τώρα στην αρχή όσα περισσότερα ματς γίνεται».

Για τον τομέα βελτίωσης του Ολυμπιακού: «Αμυντικά έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο. Για αυτό χάσαμε στο παιχνίδι από τη Ρεάλ πριν λίγες μέρες».