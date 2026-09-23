Αθλητικά

Ο Ραφαέλ Ναδάλ επιστρέφει στο court για μία επική μάχη με τον Άντι Μάρεϊ

Ο θρυλικός Ισπανός τενίστας θα κοντραριστεί με τον σπουδαίο Βρετανό για την δεκαετή επέτειο της ακαδημίας του
Ο Ναδάλ
Ο Ραφαέλ Ναδάλ/ EPA
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Οι Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα επιστρέψουν στα court του τένις για μία θρυλική μάχη, στο πλαίσιο της επετείου των δέκα χρόνων από την ίδρυση της ακαδημίας του Ισπανού πρώην τενίστα.

Η αναμέτρηση των Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου για την δεκαετή επέτειο της ακαδημίας Rafa Nadal Academy, με τον σπουδαίο Ισπανό να την ανακοινώνει μέσω των social media.

Στη Μαγιόρκα θα φιλοξενηθεί το ματς, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η ακαδημία του Ναδάλ, με τους φίλους του τένις να… τρίβουν τα χέρια τους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν να επιστρέφει στα court, έστω και για μία φορά.

Το παρελθόν ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τενίστες είναι πλούσιο με τον Ναδάλ να έχει 17 νίκες σε 24 ματς.

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Αθλητικά
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