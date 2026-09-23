Ο Ραφαέλ Ναδάλ επιστρέφει στο court για μία επική μάχη με τον Άντι Μάρεϊ

Οι Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα επιστρέψουν στα court του τένις για μία θρυλική μάχη, στο πλαίσιο της επετείου των δέκα χρόνων από την ίδρυση της ακαδημίας του Ισπανού πρώην τενίστα.

Η αναμέτρηση των Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου για την δεκαετή επέτειο της ακαδημίας Rafa Nadal Academy, με τον σπουδαίο Ισπανό να την ανακοινώνει μέσω των social media.

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Στη Μαγιόρκα θα φιλοξενηθεί το ματς, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η ακαδημία του Ναδάλ, με τους φίλους του τένις να… τρίβουν τα χέρια τους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν να επιστρέφει στα court, έστω και για μία φορά.

Andy Murray, first player confirmed for the Rafa Nadal Academy Slam



RAFA NADAL ACADEMY SLAM | th Anniversary Celebration



TEAM RAFA TEAM MURRAY



Mallorca | 3 October



See you soon! https://t.co/HGYUedIyNV pic.twitter.com/3E7EwQsmP3 — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 23, 2026

Το παρελθόν ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τενίστες είναι πλούσιο με τον Ναδάλ να έχει 17 νίκες σε 24 ματς.