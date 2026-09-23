Αθλητικά

Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Με Νίκολα Μιλουτίνοφ η αποστολή των Πειραιωτών για την πρεμιέρα της Euroleague

Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σέρβου σέντερ στον αγώνα με την Μπασκόνια
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πανηγυρίζει στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα κάνει αύριο (24/9/26, 21:30, Live από το Newsit.gr) στην πρεμιέρα της Euroleague, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπασκόνια και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό από μία τενοντίτιδα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν αγωνίστηκε στο Super Cup της Euroleague και παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι με την Μπασκόνια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον πήρε όμως στην αποστολή για την Ισπανία και φαίνεται ότι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή για το αν θα τον έχει στη 12άδα της αναμέτρησης και να θα τον χρησιμοποιήσει στο ματς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μίλερ ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

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Αθλητικά
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