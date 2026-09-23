Προμηθέας Πάτρας: «Στο ίδιο έργο θεατές – Κανένας κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας στη GBL»

Ο Προμηθέας Πάτρας μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α) να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό για συμμετοχή στη GBL εξέδωσε ανακοίνωση για να απαντήσει στο συμβάν και να καθησυχάσει τους φίλους της ομάδας.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε να μην χορηγήσει με το πιστοποιητικό συμμετοχής στη GBL τον Προμηθέα Πάτρας, σε αντίθεση με τις ΚΑΕ ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσας και οι Πατρινοί τόνισαν ότι θα είναι κανονικά παρόντες στη λίγκα.

«Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Ε.Ε.Α. για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες. Κανένας απολύτως κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας μας στην GBL», έγραψε η ΚΑΕ Προμηθέας στην ανακοίνωσή της.