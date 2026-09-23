Ατζέντης Τόμας Γουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός δεν του πρόσφερε βελτιωμένους όρους, παρά τις προσπάθειες για συζήτηση»

Ο Τόμας Γουόκαπ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC με τη μεταγραφή του να μετατρέπεται σε σίριαλ, που επηρέασε τις σχέσεις του με τον κόσμο και την ομάδα.

Μετά από ένα σίριαλ διαρκείας ο Τόμας Γουόκαπ κατάφερε να φύγει από τον Ολυμπιακό, αφού αυτή ήταν η επιθυμία του, μετά την τεράστια πρόταση της Dubai BC, η οποία έδωσε τα χέρια με τους Πειραιώτες για να δώσουν ένα ποσό πάνω από τα 2.000.000 ευρώ για τον Τεξανό γκαρντ.

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Ο ατζέντης του σε δηλώσεις του στην AS ανέλυσε όλα τα δεδομένα της υπόθεσης και τις κινήσεις που έγιναν από την πλευρά του παίκτη.

Τα λόγια του ατζέντη του Τόμας Γουόκαπ

«Στην πραγματικότητα, κατατέθηκε επίσημο αίτημα στο BAT, το διαιτητικό δικαστήριο της FIBA. Η διαδικασία προχώρησε. Αργότερα, όταν επιτεύχθηκε συμφωνία, αποσύρθηκε, όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει. Το πρόβλημα με τον Γουόκαπ δεν είχε καμία σχέση με την Dubai BC. Ήταν ένα πρόβλημα που είχε ο ίδιος με τον Ολυμπιακό.

Δεν του προσέφεραν βελτιωμένους όρους ή οτιδήποτε άλλο παρά όλες τις προσπάθειες να συζητήσουν μαζί τους. Και ο παίκτης αποφάσισε ότι ο χρόνος του εκεί είχε τελειώσει».

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Υπογράμμισε ότι η απόφαση του Γουόκαπ ήταν ειλημμένη και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επέστρεφε στον Πειραιά: «Ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θα επέστρεφε. Αυτή η απόφαση υπερίσχυσε όλων των υπολοίπων. Επομένως, άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του να λύσει μονομερώς το συμβόλαιο, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση, το ύψος της οποίας, εφόσον χρειαστεί, θα έπρεπε να αποφασιστεί από δικαστήριο».

Για την Dubai BC είπε: «Η ομάδα που ενδιαφερόταν περισσότερο για εκείνον ήταν η Dubai BC. Και τόσο ο ιδιοκτήτης Αμπντουλά Σαΐντ Τζούμα Αλ Ναμπουντάχ όσο και ο γενικός διευθυντής Ντέγιαν Καμένιασεβιτς ήταν από την αρχή ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να βρεθεί συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Στο τέλος, είχα έναν παίκτη για τον οποίο δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να κρατήσουν και ο οποίος δεν ήθελε να επιστρέψει και είχε λύσει μονομερώς το συμβόλαιό του. Και υπήρχε μια ομάδα πρόθυμη να διαπραγματευτεί με όρους που θα έδιναν λύση στο πρόβλημα. Έτσι, επιτεύχθηκε μια οικονομική συμφωνία που ήταν καλή και για τις δύο πλευρές.

Η Dubai BC ήταν ικανοποιημένη, καθώς οικονομικά αποτελεί μια ανερχόμενη δύναμη στην Euroleague. Και ο παίκτης πήρε αυτό που ήθελε: ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ, για πολλά χρόνια».

Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις ανέφερε: «Προφανώς, υπήρξαν πολλές διαπραγματεύσεις, μεγάλη ένταση, άυπνες νύχτες, αλλά αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Η νομική ομάδα της Dubai BC εργάστηκε σκληρά μαζί με τον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταγραφική αποζημίωση στην ιστορία της Euroleague».

Για το γεγονός ότι η Dubai BC και η Χάποελ κατηγορούνται ότι έχουν προκαλέσει τον πληρωρισμό στη Euroleague: «Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι η εύκολη δικαιολογία που χρησιμοποιούν πλέον οι κορυφαίες ομάδες της EuroLeague: να κατηγορούν την Ντουμπάι και τη Χάποελ για τον πληθωρισμό στην αγορά. Αλλά είναι εντελώς ψευδές. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξοδεύουν σημαντικά περισσότερα χρήματα, όπως και η Αναντολού Εφές.

Έχουν συνηθίσει κάθε παίκτης να θέλει να πηγαίνει εκεί και να παίρνουν παίκτες από τις μικρότερες και μεσαίου μεγέθους ομάδες της EuroLeague. Έχουν συνηθίσει να είναι οι ισχυροί, ας το πούμε έτσι. Πάντα έτσι ήταν: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τώρα, η Ντουμπάι ή η Χάποελ διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να ανταγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο.

Και όσοι είχαν πάντα τον έλεγχο της πίτας, μοιράζοντας τους καλύτερους παίκτες, δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό».