Γιούργκεν Κλοπ: «Πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω όλο τον Εθνικό ύμνο της Γερμανίας»

Ο Γιούργκεν Κλοπ βιώνει τις πρώτες του μέρες ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας και σε συνέντευξη που έδωσε αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει ολόκληρο τον Εθνική ύμνο της χώρας του.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει στο πρώτο ματς του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της την Ολλανδία για το Nations League και δεδομένα ο σπουδαίος προπονητής θα πρέπει να κάνει εντατικά μαθήματα για να μάθει ολόκληρο τον Εθνικό ύμνο της χώρας του για να τον τραγουδήσει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, πριν τη σέντρα του αγώνα.

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Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε και για την αναμέτρηση με τους «οράνιε», οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια μοίρα, αφού ο Τσάβι θα κάνει πρεμιέρα στο ματς της Πέμπτης (24/09/26, 21:45).

Η Εθνική Γερμανίας θα δώσει δύο παιχνίδια με την Ελλάδα στη διακοπή των Εθνικών ομάδων για το Natiosn League, με το πρώτο να είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 και το δεύτερο στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα.

Fußball-Deutschland blickt gespannt auf die ersten Länderspiele unter Jürgen Klopp. In Hinblick auf die Chemie zwischen Trainer und Team scheint bereits alles zu stimmen, wenn man den Bundestrainer hört.#dfbteam #klopp pic.twitter.com/JHNUz51FkF — Sky Sport (@SkySportDE) September 23, 2026

«Μόλις πρόσφατα, σε ένα παιχνίδι του Super Cup, συνειδητοποίησα ότι δεν γνωρίζω ολόκληρο τον εθνικό μας ύμνο! Αυτό είναι κάτι καινούργιο για μένα. Σπάνια τον τραγουδάω στο σπίτι όταν παίζει η Εθνική ομάδα. Θα πρέπει να το αλλάξω κι αυτό», τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ για την πρόσφατη ανακάλυψή του.

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Για τον Τσάβι και το ματς με την Ολλανδία: «Ο προπονητής τους γνωρίζει τους Ολλανδούς παίκτες από την τηλεόραση. Εγώ, προσωπικά, γνωρίζω πολύ περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές από τον Τσάβι. Δεν ξέρω αν αυτό θα μου δώσει κάποιο πλεονέκτημα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

Εμείς προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Μπορώ, όμως, να πω από τώρα ότι σίγουρα θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Έμαθα εδώ και πολύ καιρό να μην ανησυχώ για πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω.

Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ ξέρω απέναντι σε ποιον θα προτιμούσα περισσότερο να παίξουμε: απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζουμε καλά ή απέναντι σε έναν νέο προπονητή. Τα καλά νέα είναι ότι όλοι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα: γνωριστήκαμε τη Δευτέρα και ήδη παίζουμε την Πέμπτη».