Γιώργος Μπαρτζώκας για το Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: «Περιμένουμε να παίξει ο Κόρι Τζόσεφ»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (1/10/26 στις 21:30, Live από το Newsit.gr) εκτός έδρας, τη Βίρτους Μπολόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε ότι ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς.

Παρότι έμεινε εκτός στο ματς με τη Ζαλγκίρις, ο Κόρι Τζόσεφ εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στο αναγκαίο ροτέισον για την ομάδα του, αποθεώνοντας παράλληλα τους Γιαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ για την προσφορά τους από τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

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Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Χωρίς αμφιβολία, έχουμε διαπιστώσει ότι η Βίρτους παρότι άλλαξε πρόσωπα και προπονητή, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική φέτος. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα. Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, αλλά η άμυνά της μπορεί να της δώσει ευκαιρίες να τρέξει στο τρανζίσιον. Φυσικά, στην Ιταλία με τον κόσμο της, περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, ειδικά εφόσον για εμάς είναι το 5ο παιχνίδι σε 7 ημέρες. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψιν».

Για τα ενεργειακά αποθέματα του Ολυμπιακού: «Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παίκτες που καταπονήθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια σήμερα θα είναι οφ, θα κάνουν μόνο το shootaround αύριο. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών, και τη σωματική και την πνευματική. Εσείς που είσαστε εδώ τα ξέρετε, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνέχεια ξενοδοχεία, είναι νέα πρόσωπα παντού, οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες ανταγωνιστικές.



Αυτή είναι η Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία πρόκληση για εμάς να ετοιμαζόμαστε γι’ αυτά τα παιχνίδια και να έχουμε κίνητρο πάντα, να παίζουμε καλά. Όπως είπαμε όμως είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή, γιατί γνωρίζετε ότι αυτές οι νίκες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Μικρή διαφορά νικών και ηττών τελικά δίνει θέση στα playoffs. Όλες οι ομάδες που παλεύουν για τα playoffs έχουν ικανότητες. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι και να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες, όχι μόνο τα λάθη, αλλά και τα αμυντικά τακτικά λάθη και κάποια προβλήματα που είχαμε στην επικοινωνία».

Για τον Τζόζεφ: «Θα κάνει κανονικά προπόνηση και χθες έκανε. Είχαμε στόχο να μην παίξει στο πρώτο ματς και να παίξει στο δεύτερο. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο θα είναι κανονικά αύριο στην ομάδα».

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Για τις λίγες αλλαγές σε σχήματα στο δεύτερο ημίχρονο του Κάουνας: «Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι οι πιο λειτουργικές. Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής έχουν να κάνουν και με το πόση αυτοπεποίθηση θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει παίξει καλά δεν θέλω να τον βγάλω γρήγορα έξω, θα προτιμούσα να τον κρατήσω. Υπήρχαν παίκτες που δεν ήταν καλοί όταν ξεκίνησε το παιχνίδι αλλά στην εξέλιξη βοήθησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε rotation βάσει των συνθηκών του παιχνιδιού και όχι τόσο με το ρολόι, γι’ αυτό και ο Γουόρντ που ήταν καλός έμεινε μέσα και τα 20 λεπτά. Η συνθήκη ήταν να μπούμε φρέσκοι στο τέλος, αλλά και με την καλύτερη δυνατή πεντάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη συγκεκριμένη μέρα».

Για τον Μοντέρο: «Είναι μία περίπτωση παίκτη που δεν έχω την παραμικρή αίσθηση είτε στην προπόνηση είτε στο παιχνίδι ότι υπερβάλλει σε κάτι. Δεν νιώθω ότι ποτέ πηγαίνει να κάνει ένα σουτ πάνω σε δύσκολη άμυνα. Ο τρόπος που κινείται και ελίσσεται στον χώρο του δίνει τη δυνατότητα οι περισσότερες αποφάσεις που παίρνει να είναι χωρίς άμυνα επάνω του, γιατί έχει τη δυνατότητα μέσω ντρίμπλας να βρίσκει τον χώρο που θέλει, ενώ ταυτόχρονα βλέπει τις πάσες και τους συμπαίκτες του.



Νιώθω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και μπορεί να είναι τόσο επιδραστικός. Πέρυσι στη Βαλένθια δεν έπαιξε πάνω από 22-23 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν είναι ότι χρειάζεται 35 λεπτά για να έχει νούμερα. Αυτό δείχνει και την ικανότητά του. Νομίζω ότι μιλάω πολύ γι’ αυτόν τώρα, στην αρχή της χρονιάς, και βέβαια δεν θα έπρεπε, γιατί δεν θέλω να τον ξεχωρίσω από τους άλλους. Αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι έχει ένα τέτοιο ταλέντο, που είναι ένα ταλέντο που μπαίνει στις υπηρεσίες της ομάδας και δεν παίζει εις βάρος της ομάδας».

Για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Κοιτάξτε, δεν είναι 23 χρονών όπως είναι ο Μοντέρο, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη. Προφανώς οι δυνατότητές του είναι τεράστιες. Η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική.



Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Η Μπασκόνια έπαιζε διαφορετικά από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα ήταν μια ομάδα που ο ΜακΙντάιρ είχε τις περισσότερες pick and roll επιθέσεις από κάθε άλλον παίκτη ως χειριστής pick and roll στην EuroLeague πέρυσι.



Προφανώς φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα και αυτό δημιουργεί γενικά μια δυναμική και έναν τρόπο να υπερσκέφτεται. Και ξέρετε, όταν σκέφτεσαι τόσο πολύ, πολλές φορές αρχίζεις και διστάζεις. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει κι αυτός τον ρόλο του στο παιχνίδι και τον ρόλο του στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμος, είναι πολύ εργατικός, είναι καλό παιδί. Δεν βλέπω δηλαδή κανένα πρόβλημα».