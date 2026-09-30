Πεπ Γκουαρδιόλα σε Μάντσεστερ Σίτι: «Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, θα το ξεπεράσουμε μαζί»

Η Premier League επιβεβαίωσε χθες (29.09.2026) ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν (από τη σεζόν 2009/10 έως και τη σεζόν 2017/18). Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχαιρέτησε το καλοκαίρι που μας πέρασε τους “πολίτες” αλλά ο νους του είναι στην ομάδα, αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει ποινή, είναι άγνωστο εάν η Μάντσεστερ Σίτι θα χάσει τους τίτλους που κατέκτησε σε εκείνη την περίοδο κι εάν αυτοί θα απονεμηθούν σε άλλες ομάδες. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Πεπ Γκουαρντιόλα (ήταν προπονητής των “πολιτών από το 2016 έως το 2026) έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στην αγγλική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, τα περί οικονομικών παραβάσεων έως το 2018, τον αφορούν, από τη στιγμή που πιάνουν και τη δική του εποχή στην ομάδα.

“Θέλω να γνωρίζει κάθε οπαδός της Σίτι σε ολόκληρο τον κόσμο, πως είμαι εδώ. Περισσότερο από ποτέ. Πάντοτε ήμουν εδώ και πάντοτε θα είμαι. Κοντά στην ομάδα μου, τον ιδιοκτήτη μου, τον πρόεδρό μου, τον Φεράν, τους παίκτες, το προσωπικό, τον Έντσο και όλους εσάς τους υποστηρικτές μας. Θα είμαι ξεκάθαρος: Θα το περάσουμε μαζί κι αυτό! Σας αγαπώ” ήταν το μήνυμα του Γκουαρδιόλα μέσα από τα social media.