Αθλητικά

Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε – Πλησιάζει ο Σεάμπρα στον πάγκο της

Η πορτογαλική ομάδα φαίνεται πως οδεύει σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Παρελθόν φαίνεται πως θα αποτελέσει για τη Ρίο Άβε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να “δείχνει” τον επόμενο προπονητή της πορτογαλικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος θα αποχαιρετήσει την Ρίο Άβε, “πληρώνοντας” τα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας, η οποία στις 7 πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας έχει μόλις 4 πόντους με 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 5 ήττες και με 15 γκολ παθητικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνιο, ο διάδοχος φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί και θα είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Πρόκειται για τον προπονητή της φετινής έκπληξης της Primeira Liga, Αρόουκα, η οποία έχει 11 πόντους και βρίσκεται στην 5η θέση.

Στα 43 του, ο Σεάμπρα έχει περάσει επίσης από Πάσος Φερέιρα, Φαμαλικάο, Μάφρα, Μορεϊρένσε, Μαρίτιμο και Εστορίλ.

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