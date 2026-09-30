Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης οι Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι και Χολ για ξεκούραση ενόψει της Βίρτους Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 2/2 στη Euroleague, αλλά έχει άμεσα μπροστά του το επόμενο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια και η ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά με πάρα πολλές απουσίες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε εκτός τους Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Εμπάι Εντιάι και Ντόντα Χολ για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένουν τραυματίες και είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους στο Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν αύριο Πέμπτη (1/10/26 στις 21:30, Live από το Newsit.gr) την ιταλική ομάδα για την 3η αγωνιστική της Euroleague και θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους, τους 5 παίκτες που πήραν “ανάσες” στην προπόνηση της ομάδας.