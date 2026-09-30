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Αθλητικά

Ρόι Κιν: «Αν ήμουν παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι θα πετούσα τα μετάλλια στα σκουπίδια»

Σκληρή κριτική στη Μάντσεστερ Σίτι από τον εμβληματικό αρχηγό της Γιουνάιτεντ
Ο Ρόι Κιν
Ο Ρόι Κιν σε αγώνα της Εθνικής Αγγλίας / REUTERS/David Klein
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Ο Ρόι Κιν δεν… μάσησε τα λόγια του σχολιάζοντας τις εξελίξεις με την τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι και τόνισε ότι αν ήταν παίκτης των “Πολιτών” θα πετούσε το μετάλλιο του πρωταθλητή στα σκουπίδια.

Οι κατηγορίες κατά της Μάντσεστερ Σίτι είναι πλέον επίσημες και αφορούν οικονομικές παραβάσεις σε βάθος 6ετίας, γεγονός που φέρνει την ομάδα αντιμέτωπη ακόμη και με το φάσμα του υποβιβασμού από την Premier League, γεγονός που έφερε “βολές” και από τον Ρόι Κιν.

Ο άλλοτε αρχηγός των “εχθρών”, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανέφερε σε εκπομπή για την Premier League τα εξής: «Ήξεραν ότι θα έβλαπτε πολλούς ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά το έκαναν. Αν ήμουν παίκτης, θα έριχνα 100% αυτά τα μετάλλια στα σκουπίδια. Είναι απάτη».

Η Μάντσεστερ Σίτι δέχεται πάντως δριμεία κριτική από όλους στην Αγγλία, μετά την απόφαση των αρχών εναντίον της.

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