Πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης με Ραούλ Ασένθιο, χάνει το ματς με την ΑΕΚ στο Champions League

Ισχυρό πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης με Ραούλ Ασένθιο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ισπανός στόπερ από το ξεκίνημα της σεζόν με την αποκατάσταση του κατάγματος στη δεξιά κνήμη είναι σοβαρό και για αυτό αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, για την οριστική αποκατάστασή του.

Ο 23χρονος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα περάσει την Πέμπτη (01.10.2026) την πόρτ του χειρουργείου με την “Marca” να αποκαλύπτει πως η διαδικασία ανάρρωσής του θα είναι μακρά και θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για ένα διάστημα από δύο μέχρι και τέσσερις μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ασένθιο θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια των “μερένγκες” μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση (υπολογίζονται πάνω από 20 σε Ισπανία και Ευρώπη), συμπεριλαμβανομένου αυτό με την ΑΕΚ στην Αθήνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (04.11.2026, 19:45).