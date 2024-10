Γιούργεν Κλοπ, η επιστροφή: Αναλαμβάνει επικεφαλής ποδοσφαίρου στις ομάδες της Red Bull

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν άργησε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά την αποχώρηση από τη Λίβερπουλ. Ο Γερμανός προπονητής θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου του 2025 ο νέος επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων που ανήκουν στη Red Bull.

Ο Κλοπ θα σηκώσει μανίκια με την έναρξη του νέου χρόνου, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο σε Λειψία, Ζάλτσμπουργκ και New York, με τις αρμοδιότητές του να αφορούν θέμα προπονητικής, αγωνιστικής φιλοσοφίας και μεταγραφών.

