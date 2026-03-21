Γιουβέντους – Σασουόλο 1-1: «Πέταξε» δύο βαθμούς η «γηραιά κυρία» και έμεινε εκτός 4άδας στη Serie A

Η Γιουβέντους προηγήθηκε στο ματς με τη Σασουόλο, αλλά χάνοντας και πέναλτι στο φινάλε του αγώνα, έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 και πλέον κινδυνεύει να βρεθεί εκτός πρώτης 4άδας στη Serie A.

Με γκολ του Γιλντίζ μόλις στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, η Γιουβέντους πήρε προβάδισμα νίκης στο Τορίνο, αλλά η εξαιρετική φέτος Σασουόλο, ισοφάρισε με τον Πιναμόντι στο 52′ και άντεξε μέχρι τέλους στο ματς, αφού ο Λοκατέλι νικήθηκε σε εκτέλεση πέναλτι στο 86ο λεπτό, από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Η ισοπαλία ήταν έτσι το τελικό αποτέλεσμα, με τη “γηραιά κυρία” να τους 54 βαθμούς, όσους έχει και η Κόμο στην 4η θέση της Serie A, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο από εκείνη. Στη 10η θέση με 39 βαθμούς είναι η Σασουόλο.