Κόντης: «Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε»

Ο Χρήστος Κόντης τα έβαλε με τον διαιτητή Κουκουλά μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο, ωστόσο ηττήθηκε με 3-2 από τον Λεβαδειακό, παίζοντας από το πρώτο μέρος με παίκτη λιγότερο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία του Κουκουλά, τονίζοντας πως ο ΟΦΗ θα έχανε ό,τι και να γινόταν.

«Στα δικά μου τα μάτια έγινε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς, πήγαινε για 0-3 και 0-4. Βγάλαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι κάποιοι το κατέστρεψαν, το έκαναν με εντάσεις, κόκκινες… Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί στην ζωή μου, με το ζόρι να χάσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περίεργα, ήρθαμε με πολύ μεγάλη όρεξη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παλάσιος έχει κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε και παίρναμε κάρτα. Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε», τόνισε στη συνδρομητική τηλεόραση.