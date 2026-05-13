Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League σε ένα ματς που μόνο οι Πειραιώτες έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς θέλουν να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ, που είναι στη 2η θέση με ισοβαθμία.
Διαιτητής: Ομπρένοβιτς
Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Γιουγκ
AVAR: Πέριτς
Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τετέι
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι
Ο Μπενίτεθ έχει τον Σφιντέρσκι στην ενδεκάδα του μαζί με τον Τετέι και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί με 4-4-2 ή αν ένας εκ των δύο θα τοποθετηθεί στα άκρα
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει ακόμα ένα ντέρμπι γοήτρου αφού είναι δεδομένα τέταρτος και θέλει να επαναλάβει το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκης στο ματς της κανονικής περιόδου
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τη νίκη για εκμεταλλευτεί πιθανή απώλεια του ΠΑΟΚ που υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος είναι στη 2η θέση, καθώς έχει την ισοβαθμία με τους Πειραιώτες
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκού για πλέι οφ της Super League