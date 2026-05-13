Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ της Super League

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη για να εκμεταλλευτούν απώλεια του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Ταμπόρδα και ο Γκαρθία
Super League πλέι οφ
5η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Ταμπόρδα και ο Γκαρθία στο ντέρμπι/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League σε ένα ματς που μόνο οι Πειραιώτες έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς θέλουν να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ, που είναι στη 2η θέση με ισοβαθμία.

19:35 | 13.05.2026
4'
Πατάει καλύτερα ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι
19:31 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το ματς στο Καραϊσκάκης
19:28 | 13.05.2026
Άναψαν κάποια καπνογόνα οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο διαιτητής περιμένει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα
19:25 | 13.05.2026
Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:24 | 13.05.2026

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ

AVAR: Πέριτς

19:23 | 13.05.2026
Κοβάτσεβιτς, Τζόυρισιτς και Πιρόλα είχαν σύντομη κουβέντα σε καλό κλίμα πριν το ντέρμπι
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:22 | 13.05.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τετέι

19:22 | 13.05.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι

19:18 | 13.05.2026
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Γ. Καραϊσκάκης για το ντέρμπι «αιωνίων»
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:18 | 13.05.2026

Ο Μπενίτεθ έχει τον Σφιντέρσκι στην ενδεκάδα του μαζί με τον Τετέι και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί με 4-4-2 ή αν ένας εκ των δύο θα τοποθετηθεί στα άκρα

19:18 | 13.05.2026
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπας επέλεξε τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης αντί του Ελ Κααμπί και τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας
19:02 | 13.05.2026

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει ακόμα ένα ντέρμπι γοήτρου αφού είναι δεδομένα τέταρτος και θέλει να επαναλάβει το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκης στο ματς της κανονικής περιόδου

19:01 | 13.05.2026

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τη νίκη για εκμεταλλευτεί πιθανή απώλεια του ΠΑΟΚ που υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος είναι στη 2η θέση, καθώς έχει την ισοβαθμία με τους Πειραιώτες

19:01 | 13.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκού για πλέι οφ της Super League

