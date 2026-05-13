Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο γρασίδι στην Ελβετία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για το Roland Garros, αλλά δήλωσε ήδη συμμετοχή και για το Bonmont Tennis Masters στην Ελβετία, από όπου και θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του στο γρασίδι.

Οι διοργανωτές του Bonmont Tennis Masters ανακοίνωσαν τους αθλητές που έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν στο τουρνουά της Ελβετίας και ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί αν πάνε όλα καλά στη Γενεύη, το τριήμερο 5-7 Ιουνίου, μαζί με τους Σταν Βαβρίνκα, Γιάκουμπ Μένσικ, Καρέν Χατσάνοφ, Βαλεντέν Βασερό και Αρτούρ Ριντερκνές.