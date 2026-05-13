Λαρεντζάκης: «Έχουμε χάσει με κάθε τρόπο στα προηγούμενα Final 4»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Κολοσσού (117-76) για τα πλέι οφ της Greek Basketball League.

Mετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναφέρθηκε στο Final Four της Euroleague, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει με κάθε τρόπο τα προηγούμενα χρόνια στα Final Four.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, είπαμε να παίξουμε με ενέργεια και να μην χαλαρώσουμε, το δείξαμε στο παρκέ και πήραμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Ήμασταν συγκεντρωμένοι», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας γκαρντ, ενώ για τα γούρικα ροζ παπούτσια που φόρεσε είπε: «Σίγουρα θα ξαναφορέσω τα παπούτσια αυτά, γιατί έβαλα τα σουτ».

Όσο για το επερχόμενο Final 4, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θεωρεί πως ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος από ποτέ, αλλά δεν αποδέχεται τον τίτλο του φαβορί.

«Είμαστε 100% έτοιμοι, έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε. Η Φενέρ είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος, αλλά πιστεύω πως θα είμαστε όπως πρέπει με την εμπειρία και των προηγούμενων χρόνων. Έχουμε τα προηγούμενα χρόνια χάσει με κάθε τρόπο, τώρα υπάρχει ένα κλικ εμπειρίας παραπάνω, είμαστε έτοιμοι, όλοι έχουν δουλέψει στο 100% και ελπίζω πως θα έχουμε αίσιο τέλος. Όλες οι ομάδες στο Final 4 έχουν ταλέντο και ποιότητα, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Ό,τι έγινε στο παρελθόν μένει εκεί, κοιτάμε το φετινό. Καμία ομάδα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά είμαστε μια γεμάτη ομάδα και πιστεύουμε πως θα έχουμε αίσιο τέλος. Είναι σημαντικό να παίξουμε την άμυνα που παίζουμε όλο το χρόνο και στην επίθεση να έχουμε τον ρυθμό που έχουμε επίσης όλο το χρόνο», εξήγησε.