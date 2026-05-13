Πλέι οφ 5-8 Super League: Απίθανη ανατροπή του Λεβαδειακού επί του ΟΦΗ στις καθυστερήσεις, πέρασε από τον Βόλο ο Άρης

Ο Λεβαδειακός έκανε απίθανη ανατροπή κόντρα στον ΟΦΗ, κερδίζοντας 3-2 από 0-2 και είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση της τιμητικής πέμπτης θέσης στη Super League.

Ο Άρης κέρδισε 1-2 το Βόλο εκτός έδρας, όμως η ανατροπή του Λεβαδειακού δεν του έδωσε την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από τους πέμπτους Βοιωτούς στη Super League.

Ο ΟΦΗ με γκολ των Ανδρούτσου και Σαλσίδο έκανε το 0-2 στο πρώτο μέρος, όμως η αποβολή του Καραχάλιου με δεύτερη κίτρινη στο 43′ άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Λεβαδειακός σκόραρε στο 54′ με τον Όζμπολτ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο 10 λεπτών.

Ο Οζέγκοβιτς στο 92′ έκανε το 1-2 παίρνοντας το ριμπάουντ από δική του άστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Νίκας δύο λεπτά αργότερα ισοφάρισε το σκορ και ο Πεντρόσο μετά από σέντρα του Μανθάτη ολοκλήρωσε την απίθανη ανατροπή.

Ο Άρης άνοιξε το σκορ στο Βόλο με τον Χόνγκλα στο 21′ και ισοφαρίστηκε από τον Λάμπρου στο 54′. Πήρε όμως άμεσα ξανά το προβάδισμα με αυτογκόλ του Τριανταφύλλου, που έκανε το 1-2, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε.

Η βαθμολογία των πλέι οφ 5-8

Λεβαδειακός 31

Άρης 28

ΟΦΗ 20

Βόλος 17