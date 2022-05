Το BBC έκανε γκάφα ολκής, μιας κι εμφάνισε στον “αέρα” τίτλο που έγραφε ότι “η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα μπάζα”.

Ο ραδιοτηλεοπτικός κολοσσός υπέπεσε σε τεράστια γκάφα, αφού «σούπερ», όπως λέγεται στην τηλεοπτική διάλεκτο, έγραψαν “Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα μπάζα”.

Οι τηλεθεατές που υποστηρίζουν τους “Κόκκινους Διαβόλους” τρελάθηκαν με το “θέαμα” και δεν σταμάτησαν να τηλεφωνούν για να κάνουν τα παράπονα τους, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια της ζωντανής εκπομπής κλήθηκε να απολογηθεί εκ μέρους της δημοσίας τηλεόρασης και να εξηγήσει τι συνέβη.

Ο εκπαιδευόμενος έγραψε έναν “τυχαίο τίτλο” στο πλαίσιο του μαθήματος, όπως δήλωσε η παρουσιάστρια, όμως από λάθος αυτός εμφανίστηκε στον αέρα με αποτέλεσμα να γίνει χαμός.

