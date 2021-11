Η on air σεξουαλική παρενόχληση οπαδού της Φιορεντίνα στην δημοσιογράφο του «ODG Toscana», Γκρέτα Μπεκάλια, προκάλεσε σάλο στην Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ που έκανε για αθλητική εκπομπή μετά τον αγώνα της Φιορεντίνα με την Έμπολι -και ενώ βρισκόταν στον “αέρα”- η Γκρέτα Μπεκάλια δέχθηκε το χτύπημα ενός οπαδού των “βιόλα” στα οπίσθια (ακολούθησαν και άλλοι που είτε της μίλησαν με απρεπή τρόπο, είτε… έπεσαν τυχαία πάνω της).

Η Ιταλίδα δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση. Για την απαράδεκτη του ενέργεια, ο Αντρέα Σεράνι (σ.σ. ο οπαδός της Φιορεντίνα που έκανε την απρεπή κίνηση) κινδυνεύει με κάθειρξη 12 ετών, σύμφωνα με τη δικηγόρο Κάρλα Κουίντο.

Να αναφέρουμε ότι ο 45χρονος Σεράνι εξέφρασε την μεταμέλεια του στα ΜΜΕ, θέλησε να απολογηθεί -από κοντά- στην Μπεκάλια, όμως η δημοσιογράφος εμμένει στην καταγγελία της.

Solidarietà a #GretaBeccaglia che ieri, mentre svolgeva il suo lavoro, ha subito delle molestie in diretta. Meglio non commentare il “non te la prendere” che si sente in sottofondo. C’è un problema ed è evidente. 🤮 pic.twitter.com/YeLiWTPthq